Sanremo | Berté | ' Speravo di vincere il Festival | anche per riscattare Mimì'

Loredana Bertè rompe il silenzio su Sanremo 2019 : «Non mi aspettavo che non mi facessero salire sul podio. Speravo di vincere per riscattare Mimì» : Loredana Bertè - Sanremo 2019 “Sono venuta a Sanremo per chiudere un cerchio, e credo di aver ottenuto più di quanto qualsiasi artista potrebbe chiedere”. A parlare, per la prima volta dopo la finale di una settimana fa del Festival di Sanremo, è Loredana Bertè. Felice per aver conquistato il pubblico con il brano Cosa ti aspetti da me, l’artista calabrese non nasconde la delusione per il quarto posto raggiunto ...

Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè : testo e spiegazione a Sanremo 2019 : Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè: testo e spiegazione a Sanremo 2019 testo Cosa ti aspetti da me Loredana Bertè torna con grande successo sul palco del Teatro Ariston per la 69esima edizione del Festival di Sanremo. A portarla in sfida è il brano Cosa ti aspetti da me che ha ricevuto già dalla prima serata della kermesse musicale un grande consenso. La canzone parla, appunto, di attese e desideri che ognuno di noi ripone nell’idea ...

Loredana Berté a Sanremo 2019 : sorelle - padre e carriera : Loredana Berté a Sanremo 2019: sorelle, padre e carriera Sorella Loredana Bertè e carriera Loredana Berté è nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra. La sua famiglia è tutta al femminile, composta da quattro sorelle tra cui Domenica, la quale diventerà famosa con lo pseudonimo di Mia Martini. Gli esordi di Loredana Berté Alla metà degli anni ’60 Lentra nel mondo dello spettacolo e inizia a conoscere personaggi famosi tra cui ...

Loredana Bertè a Che Tempo Che Fa dopo Sanremo 2019 (senza passare per Domenica In) : Mara Venier l'aveva attesa invano a Domenica In post Sanremo 2019 - il vero dopoFestival che ha regalato più chicche delle cinque serate in prime time e delle cinque nottate a seguire - ma lei ha scelto Fabio Fazio per la prima intervista dopo il Festival: Loredana Bertè sarà ospite di Che Tempo Che Fa di Domenica 17 febbraio, in una puntata speciale nel nome di Fabrizio De André. Con lui la regina dai capelli blu commenterà il suo ...

Leda Bertè/ Video - 'Io mai pruriti artistici : Loredana a Sanremo meritava per Mimì' : Leda Bertè ospite a Storie Italiane per parlare delle sorelle: la distanza con Loredana e la storia di Mia Martini, ecco le sue dichiarazioni.

Sanremo - se Loredana Bertè non è arrivata sul podio è colpa del televoto : In questi giorni in molti hanno criticato il modo in cui viene stilata la classifica al Festival di Sanremo che prevede in percentuali diverse il giudizio di una giuria demoscopica, una giuria d’onore, la sala stampa e il televoto. Fra le polemiche più accese, la rivolta del pubblico dell’Ariston contro l’esclusione dal podio di Loredana Bertè e il secondo posto di Ultimo che si è scagliato per questo motivo contro i giornalisti. Nel frattempo ...

Sanremo - Barbara D'Urso e Enzo Paolo Turchi appoggiano la protesta di Loredana Bertè : Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D'Urso ha ammesso che avrebbe voluto vedere Loredana Bertè classificarsi tra i primi 3 posti al Festival di Sanremo 2019. La conduttrice ha confidato di essere un'amica della Bertè, rivelando che la cantante ha sofferto di problemi alla voce durante la sessantottesima edizione del Festival. Della stessa opinione della D'Urso e a sostegno della posizione assunta da Loredana, la quale si è ...

Rita Dalla Chiesa sostiene Loredana Bertè dopo il 4° posto a Sanremo : “Brutte le risate dei conduttori” : Rita Dalla Chiesa sostiene Loredana Bertè dopo il 4° posto a Sanremo. Le parole di solidarietà arrivano direttamente dal Twitter ufficiale della conduttrice, che ha voluto esprimere la sua vicinanza all'artista di Bagnara Calabra che non è riuscita a raggiungere il podio con Cosa ti aspetti da me. In particolare, Rita Dalla Chiesa ha lamentato l'atteggiamento poco corretto dei conduttori che avrebbero reagito con risate ai fischi del ...