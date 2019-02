Sanità | Nas al San Camillo di Roma | “Pronto soccorso trasformati in bivacco | è

Sanità - materiale scaduto nell'ospedale Fazzi di Lecce : verifiche dei Nas. L'Asl avvia inchiesta : Cateteri, kit per flebo e rubinetteria scaduti trovati in un armadio dai carabinieri. La difesa: "materiale custodito in una sala poco utilizzata e in un armadio separato"

Farmaci e materiale sanitario scaduti al Vito Fazzi. I Nas effettuano sequestri e la politica tuona 'Emiliano dia risposte' : Il sequestro dei carabinieri del Nas ha scosso l'opinione pubblica e la politica regionale chiede al presidente Michele Emiliano di intervenire.

Sanità : ogni anno a San Silvestro - stessa infermiera fa nascere 2 bimbe in casa : Un singolare accavallarsi di coincidenze l’ha trasformata per due anni di fila in ‘angelo per caso‘ di due bebè – entrambe femmine – che avevano fretta di venire al mondo e sono nate in casa, una nel 2017 e una proprio in questo weekend di fine 2018. Nella stessa notte – tra il 29 e il 30 dicembre – alla stessa ora e nella stessa città, Suzzara (Mantova). E come se non bastasse, ad assisterle è sempre ...

