San Ferdinando | Salvini | “Migranti hanno rifiutato posti Sprar” Usb | “Lontani dai campi

Brucia la terra di nessuno. Ancora un morto a San Ferdinando - Salvini ripropone lo sgombero senza soluzioni : La ruspa, stavolta, non è arrivata. Non Ancora. Ma lo sgombero della tendopoli di San Ferdinando, dove la scorsa notte è divampato un incendio costato la vita al ventinovenne senegalese Moussa Ba, è già stato disposto. E, come per il Cara di Castelnuovo di Porto, come per l'ex Penicillina e il presidio del Baobab a Roma - gli ultimi tre grandi interventi eseguiti in ordine di tempo - il copione si ripete. Il ministro ...

Un altro incendio e un altro morto nella baraccopoli di San Ferdinando : Ancora un incendio nella baraccopoli che ospita i migranti a San Ferdinando, nel Reggino, e ancora un morto. Era da poco passata la mezzanotte quando nell'accampamento in cui trovano ricovero decine di braccianti impegnati nelle campagne del comprensorio sono divampate le fiamme. Venti baracche ridotte in cenere in pochi minuti e quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti hanno trovato il corpo carbonizzato di uno degli occupanti. Si tratta di ...

Calabria - rogo nella baraccopoli di San Ferdinando : muore un migrante : Probabilmente è morto nel sonno dentro la sua roulotte, sorpreso da un rogo che si è sviluppato all'improvviso la scorsa notte, nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove aveva trovato rifugio. Si chiamava Moussa Ba aveva 29 anni era originario del Senegal e si trovava in Italia dal 2015. Aveva ottenuto dalla commissione territoriale di Trapani la concessione della protezione umanitaria e successivamente gli era ...

San Ferdinando : la storia del 28enne Moussa Ba - rimasto ucciso nella baraccopoli. Era in in Italia dal 2015 : Aveva 28 anni ed era arrivato in Italia nel 2015 Moussa Ba, il senegalese vittima dell’incendio avvenuto la scorsa notte alla baraccopoli di San Ferdinando, a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Viveva in una piccola roulotte all’interno del campo e lavorava come bracciante agricolo. Non appena sbarcato sulle coste Italiane, quattro anni fa, aveva subito ottenuto la protezione umanitaria, concessa dalla commissione territoriale ...

Calabria - incendio in una baraccopoli a San Ferdinando : una vittima - Il Viminale : 'Al via i ricollocamenti' : All'origine dell'incendio potrebbe esserci uno dei tanti fuochi accesi dai migranti per riscaldarsi. E' questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti compiuti dagli investigatori di polizia e ...

Nuovo rogo nella tendopoli di San Ferdinando - muore un giovane migrante. Il Viminale 'Via allo sgombero da subito' : Si muore ancora di freddo e di fuoco nella tendopoli di San Ferdinando, il ghetto che da anni ospita i braccianti migranti della Piana di Gioia Tauro. Ieri sera, attorno alla mezzanotte, un Nuovo ...

San Ferdinando - ancora fiamme nella baraccopoli. Morto un migrante : “Tragedia annunciata. Troppe promesse - servono fatti” : “L’ennesima tragedia annunciata”. “Un omicidio di Stato”. Così i sindacati commentano la morte di Al Ba Moussa, il giovane senegalese di 28 anni che si faceva chiamare “Aldo” e che è Morto stanotte alla baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. È il terzo rogo in meno di due mesi e il secondo Morto carbonizzato a causa dei bracieri improvvisati che i migranti stagionali accendono per il freddo all’interno della baraccopoli ...

San Ferdinando - Salvini : “Sgombereremo - basta illegalità”. Ma lo ha detto 4 volte in un anno. E sempre dopo una tragedia : “Sgombereremo la baraccopoli di San Ferdinando. L’avevamo promesso e lo faremo, illegalità e degrado provocano tragedie come quella di poche ore fa”. E’ mattina quando il ministro interviene su Facebook. Dalle macerie che il rogo scoppiato nella notte ha lasciato tra le lamiere si leva ancora fumo, poche ore prima Al Ba Moussa è morto carbonizzato nella baracca in cui viveva. E’ il 16 febbraio 2019, ma le parole sono le ...

San Ferdinando - i sindacati : “È la terza incolpevole vittima - basta con gli impegni che quasi mai si concretizzano” : Dalla politica ai sindacati, la morte del giovane migrante senegalese nel rogo che ha interessato la tendopoli di San Ferdinando, in Calabria, ha suscitato un moto di indignazione. Al Ba Moussa è infatti la seconda vittima nel giro di due mesi nella baraccopoli calabrese, un inferno che la politica ignora da anni, nonostante rassicurazioni e promesse. “L’ennesima vittima impone a tutti di farla finita con le parole, i progetti simili a ...

