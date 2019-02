San Camillo di Roma | il ministro Giulia Grillo manda i Nas al pronto soccorso

Roma - caos al pronto soccorso : il ministro invia i Nas al San Camillo : Ma riguardo al sopralluogo di stamattina Grillo ha parlato di 'spettacoli indecenti': 'Non è accettabile - ha aggiunto il ministro - che i pronto soccorso siano trasformati in bivacchi e che ...

Sanità - Nas al San Camillo di Roma : “Pronto soccorso trasformati in bivacco - è inaccettabile” : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, questa mattina, ha inviato i Carabinieri del Nas al Pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo di Roma per verificare la situazione di sovraffollamento segnalata da diversi cittadini e anche da un servizio giornalistico andato in onda ieri al Tg2. ”Dai primi accertamenti – si legge in una nota del Ministero della Salute – sembra esistere una percentuale di ricoveri da pronto ...

Neonato muore mentre la mamma lo allatta : choc al San Camillo di Roma : Un Neonato è morto tra le braccia della mamma mentre lo allattava all'ospedale San Camillo di Roma. È successo mercoledì 13 febbraio. Era nato da solamente un giorno e...

Neonato muore in ospedale mentre la mamma lo allatta : choc al San Camillo di Roma : Un Neonato è morto tra le braccia della mamma mentre lo allattava all'ospedale San Camillo di Roma. È successo mercoledì 13 febbraio. Era nato da solamente un giorno e...