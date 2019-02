Salvini | sono tranquillo Berlusconi | no al processo | il M5s ha paura e minaccia la crisi

Diciotti - voto M5s su Rousseau domani. Salvini : sono leali | : Gli iscritti possono indicare sulla piattaforma il loro parere sulla vicenda. Grillo ironico sul quesito. Fonti governo 5S: se sì autorizzazione probabile crisi. Ma Salvini smentisce:"Cinquestelle ...

Consultazione M5s sul processo a Salvini : Comma 22 e sindrome di Procuste - cosa sono : ROMA. Beppe Grillo sferra, a sorpresa, un uno-due potentissimo al Movimento 5 Stelle con tre righe su Facebook. Forse una 'sveglia' data appunto per ridestare i 5S, già sommersi da critiche interne ...

Diciotti - domani il M5s vota su Salvini. Lui : «Sono sereno - ho difeso la sicurezza dei cittadini» : Si voterà domani sulla piattaforma Rousseau sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Salvini. I militanti del M5S potranno votare domani dalle...

Diciotti - atti Conte - Di Maio e Toninelli a Catania. Salvini : 'Sono tranquillissimo' : ...Zuccaro ha già chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta nei confronti del ministro Salvini ritenendo che il ritardato sbarco dei migranti dalla nave era "giustificato dalla scelta politica, non ...

Caso Diciotti - Di Stefano M5s 'Autorizzazione contro Salvini non va concessa'. Il leader leghista 'Sono tranquillissimo' : Cronaca Caso Diciotti, atti al pm di Catania: verso apertura fascicolo di NATALE BRUNO Matteo Salvini da parte sua ribadisce: 'Voto in giunta e processo? Sono tranquillissimo, gli italiani sanno che ...

Diciotti - Di Stefano : da Salvini segno di debolezza - ma sono per No : Roma, 16 feb., askanews, - Matteo Salvini sul caso Diciotti 'doveva farsi processare', c'è stata 'una azione collegiale del governo e non si sarebbe arrivati a nulla'. Ma ha 'mostrato un segno di ...

Silvio Berlusconi ad Agorà : "Matteo Salvini? Sono obbligato a farlo" - le sue strane parole sul leghista : Continua il Silvio Berlusconi-show. Ultima tappa, lo studio di Agorà su Rai 3, dove il leader di Forza Italia tornato in campo per le Europee ritorna ad attaccare i connazionali: "Ci Sono troppi italiani fuori di testa, non capisco come una persona consapevole possa non avere chiaro che questi signo

Salvini non riesce ad alzare il prezzo del latte a un euro. I pastori resistono : "Sono dei miserabili. La lotta non si ferma" : Alle cinque del pomeriggio i pastori radunati a Thiesi accendono il fuoco e preparano gli spiedi per arrostire i capretti e le pecore davanti al caseificio Pinna, il più grande dell'isola presidiato giorno e notte. "Questo significa che la serata sarà lunga", Paola sospira mentre guarda il cellulare in attesa che il marito Gianuario Falchi, al tavolo con Matteo Salvini e gli industriali, le comunichi una buona notizia da Roma e ...

Maurizio Martina : “I miei avversari sono Di Maio e Salvini” : Maurizio Martina afferma e spiega chi sono i suoi avversari «I miei avversari non sono Zingaretti e Giachetti ma Salvini e di Maio. Rilancio la sfida riformista del Pd, non servono rancori e nostalgie ma l’unità e l’apertura. Serve un riformismo radicale per cambiare il paese. Un Pd largo e grande perno di una coalizione». … L'articolo Maurizio Martina: “I miei avversari sono Di Maio e Salvini” proviene da ...

Matteo Salvini gela l'M5s : 'Non sono convinto dall'analisi costi-benefici sulla Tav' : ... 'La controanalisi del professor Coppola sulla Tav, secondo cui i benefici sopravanzano i costi per un valore fino a 2,4 miliardi di euro, è la sconfessione tecnica della relazione politica ...