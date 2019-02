Salvini promette | sgombero subito Ma l' Italia è piena di baraccopoli

Latte - Salvini riceve delegazione pastori sardi cui promette sistema sussidi : "Lavoro per una soluzione entro 48 ore per restituire dignità e lavoro ai sardi" . Questa la promessa del vicepremier Matteo Salvini , che oggi ha ricevuto al Viminale , assieme al sottosegretario all'...

Salvini ha spiegato la chiusura del Cara di Castelnuovo - e ne promette altre : "Chi non ha diritto a stare in Italia deve andare via". È con un'intervista a Radio anch'io su Radiouno che Matteo Salvini ha cominciato la sua giornata politica dedicata nella sua prima parte a giustificare la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. "Chi era abusivo prima, è abusivo anche adesso", ha aggiunto. "Se la richiesta - ha spiegato Salvini - è quella di trovare una sistemazione a chi non a diritto a stare in ...

Propaganda a Rigopiano. Di Maio sfila con la candidata Marcozzi - Salvini promette 10 milioni. E l'arcivescovo se ne sta alla larga : Uno schiera la candidata. L'altro mette sul piatto i dieci milioni per le famiglie delle vittime. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in passerella a Rigopiano a due anni dalla tragedia in cui persero la vita 29 persone, si mescolano ai familiari. Così, in un evento fatto di lacrime e di dolore, i due leader, quello di M5s e quello della Lega, inseriscono - con una tecnica muscolare incongrua per questa occasione - l'ingrediente ...

Migranti - Albano giustifica Baglioni - ma sta con Salvini : 'Mantiene ciò che promette' : La conferenza stampa di presentazione della prossima edizione del Festival di Sanremo è diventata un nido di polemiche. Pochi giorni fa Claudio Baglioni aveva commentato in maniera dura, non nascondendo il proprio dissenso, quelle che sono state le politiche del governo nei confronti delle navi Ong. A quel punto si è innescata una polemica che ha visto tanti grandi firme della musica italiana rispondere a muso duro al ministro dell'Interno ...

Torregiani vede Salvini. E lui promette : "Adesso tocca agli altri" : 'Ci sono altre decine di assassini a piede libero in Europa e nel Mondo. Daremo tutte le energie possibili per riportarli nelle carceri italiane li andremo a prendere uno'. Il capo della Lega ha ...

Salvini il 18 novembre a Rigopiano per l'anniversario della tragedia. E promette : "Subito una legge ad hoc e 10 milioni" : Matteo Salvini dovrebbe recarsi a Rigopiano, in Abruzzo, venerdì prossimo in occasione dell'anniversario della tragedia avvenuta due anni fa. Secondo quanto riferiscono fonti leghiste, il ministro dell'Interno, che si è speso per ottenere i fondi a sostegno dei familiari delle 29 vittime della valanga, intende recarsi sul posto il 18 gennaio compatibilmente con gli impegni di governo.Dieci milioni per i familiari delle vittime ...

Guardie giurate - quando Salvini prometteva 'più dignità come tutte le altre forze dell'ordine' : Prima delle elezioni politiche, Matteo Salvini aveva promesso più dignità alle Guardie giurate , che in Italia sono 51mila, . In questo video...

Conte con Di Maio promette aiuto ai più deboli. Per il 2019 Salvini spinge su legittima difesa e più autonomia : Il Presidente del Consiglio e il suo vice sottolineano l'impegno a non lasciare indietro nessuno. Salvini celebra l'anno della Lega e fissa come appuntamento il voto europeo di maggio indicando le ...

Manovra - il 2019 non promette nulla di buono per il governo. Salvini l’ha capito - Di Maio no : Nell’interminabile travaglio, doloroso e grottesco, che ha accompagnato il parto della legge finanziaria 2019, tra tutti i contendenti il solo punto a favore è quello che può marcarsi il governo giallo-verde per aver tenuta botta – unico caso a memoria d’uomo – a fronte della Commissione europea: il merito del rifiuto di assumere la postura del tappetino; tutelando almeno formalmente la propria dignità di partner dell’Unione ...

Salvini promette una statua per Gigi Riva (anche se è ancora vivo) : Gigi Riva, il campione del Cagliari dello scudetto, avrà una statua a lui dedicata nella sua città. La conferma è arRivata dal ministro degli Interni Matteo Salvini, l'unico che può prendere una decisione in tal senso in deroga alla legge 1188 del 1927 in base alla quale è vietato erigere monumenti a persone in vita. L'impegno del titolare del Viminale, anticipato dal Corriere della Sera, è ...

Taglio accise benzina - Salvini torna a promettere : "E' il mio obiettivo per il 2019" - Video : Ecco Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, risponde alla domanda di un utente sul Taglio delle accise più datate promesso in caso di vittoria alle Politiche. 'E' immorale - aveva detto in ...

