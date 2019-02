Salvini in Sardegna per le Regionali scrive su Facebook | ' Mi volete bene anche se

L'intesa non tiene - tregua violata dai pastori. Tour di Salvini in Sardegna : Non c'è tregua in Sardegna. I blitz sulle strade non sono finiti. La lotta continua proprio mentre Matteo Salvini sbarca sull'isola de La Maddalena per iniziare un Tour elettorale di tre giorni convinto che "le posizioni tra pastori e industriali ora siano più vicine", come dice al suo arrivo. E invece negli stessi minuti una cisterna che trasporta latte viene bloccata nella zona di Oristano. I pastori aprono il rubinetto e la ...

Salvini arriva in Sardegna E scatta la tregua sul latte : Roma Mentre la situazione dell'ordine pubblico in Sardegna si aggrava e i pastori furiosi minacciano di fare 'come i Gilet Gialli', mettendo a ferro e fuoco l'isola, il governo ha una gran fretta di ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano "segreto" Di Maio-Pd per fermare Salvini in Sardegna : Domenica 24 febbraio si vota in Sardegna. O M5s si rassegna alla sconfitta, oppure deve fermare Salvini. Ha un solo modo per farlo

Matteo Salvini - giudici scatenati contro la Lega : sì al ricorso - vietate le elezioni in Sardegna? : Un ricorso presentato da un cittadino al Tar della Sardegna e in tutti i collegi dell' isola, il cui esame è stato accolto dal tribunale civile di Sassari, rischia di creare il caos attorno alle ...

Regionali - Salvini scalda i motori per il voto in Sardegna : Matteo Salvini, finita la festa per il voto in Abruzzo, sta per buttarsi nella nuova campagna elettorale. Prepara l'agenda del tour in Sardegna dove si va alle uren il 24 febbraio. E lui è sicuro: '...

Silvio Berlusconi - il big di Forza Italia in Sardegna lo abbandona : dopo vent'anni va con Salvini : L'ultima pugnalata al cuore per Silvio Berlusconi arriva dalla Sardegna, proprio da quella stessa regione che aveva scelto per annunciare il suo ritorno in campo per le prossime Europee. Lo storico esponente di Forza Italia e sindaco nel Sassarese, Giuseppe Morghen, ha deciso di mollare il Cav per a

Da poliziotto a barracello - l'ultima metamorfosi di Matteo Salvini in Sardegna : Esistono diverse ipotesi sull'etimologia ma, quella più accreditata, si riferisce allo spagnolo barrachel, che indicava una guardia armata di nomina politica, generalmente campestre. Non è certa ...

Salvini in Sardegna : 'Rimetterei 6 mesi di servizio militare' : 'Rimetterei 6-7 mesi di servizio civile o militare'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in Sardegna, dove visiterà anche il carcere di Oristano dove è detenuto Cesare ...

Decreto Sicurezza - anche Basilicata e Sardegna si uniscono alla protesta contro Salvini : Basilicata e Sardegna si uniscono alla protesta delle regioni di centrosinistra contro Salvini e contro il Decreyo Sicurezza, a cui hanno aderito già Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria e Calabria e Piemonte. Conte: "Il Decreto Sicurezza può non essere condiviso ma certamente non può essere disapplicato. Il percorso del ricorso di costituzionalità è assolutamente legittimo. Nel frattempo la legge va applicata".Continua a leggere