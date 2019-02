Rugby – Serie A | disputata la dodicesima giornata | tutti i risultati dei tre Gironi

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : la Nuova Zelanda vince e torna in vetta. Agganciati gli USA - ancora secondi : Si è appena conclusa la quarta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Sydney, in Australia, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, agganciandoli in vetta alla classifica. Queste due formazioni, assieme alle Fiji, sembrano aver già prenotato un posto per i Giochi. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Fiji-Inghilterra ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : tris della Nuova Zelanda - prenotati i quattro posti per Tokyo 2020 : Conclusa a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ancora un successo della Nuova Zelanda che praticamente è già a Tokyo 2020. Vantaggio cospicuo sulle inseguitrici, a metà percorso, anche per USA, Canada ed Australia. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 34-10 Finale 3° posto USA-Irlanda ...

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda - Fiji ed USA : Oggi è partita a Sydney, in Australia, la quarta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : delineate le semifinali. Nuova Zelanda-USA e Irlanda-Australia le sfide : Prosegue a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna ai quarti di finale ed alle semifinali e finali per il 9° posto. Nella notte tra sabato e domenica si giocheranno semifinali e finali e sfide per il quinto posto. Risultati odierni Quarti di finale Nuova ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : completata la fase a gironi. Soltanto la Nuova Zelanda conclude a punteggio pieno : Oggi è partita a Sydney, in Australia la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra sabato e domenica si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby – Tutti i risultati delle partite di Serie A maschile Femminile : Serie A e Serie A Femminile: i risultati della XI e XII giornata di campionato Undecisima vittoria per i Sitav Rugby Lyons che nella dodicesima giornata del Campionato Italiano di Serie A conferma la propria leadership indiscussa nel Girone 1 battendo in trasferta 26-12 il Rugby Milano. Stop per l’Accademia Nazionale Ivan Francescato che cade a Torino contro il Cus per 36-24, conservando ugualmente la seconda posizione. Successi interni ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della dodicesima giornata. La situazione prima del lungo stop per il Sei Nazioni : Va in archivio la dodicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, l’ultima prima della lunga pausa per il Sei Nazioni, con il massimo campionato italiano che riprenderà il 24 marzo: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che continuano la fuga, bella vittoria del Benetton, mentre Milano supera Torino; nel Girone 2 Capitolina vince ancora, mentre le Belve Neroverdi riagganciano il Bologna, oggi a riposo, ...

Rugby a 7 - World Series Hamilton 2019 : vincono le Fiji - ora in vetta. Sconfitti ancora gli USA : Si è appena conclusa la terza tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ad Hamilton, in Nuova Zelanda, trionfo delle Fiji, che in finale superano gli USA, mentre la Nuova Zelanda batte il Sudafrica e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Fiji-USA 38-0 Finale 3° posto Sudafrica-Nuova Zelanda 7-29 Finale 5° posto Samoa-Scozia 19-24 Finale 9° ...

Rugby a 7 - World Series Hamilton 2019 : completata la fase a gironi. Bene Nuova Zelanda - Fiji - USA e Sudafrica : Oggi è partita ad Hamilton, in Nuova Zelanda la terza tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby Frascati Union 1949 (serie B) - Corona : «La vittoria di Salerno? Una boccata d’ossigeno» : Roma – Serviva una vittoria (anche col bonus) e la serie B del Rugby Frascati Union 1949 non si è fatta trovare impreparata. A Salerno il primo XV del sodalizio tuscolano si è imposto col netto punteggio di 12-43 anche se la sfida non era iniziata nel migliore dei modi. «I padroni di casa hanno subito realizzato una meta – racconta coach Luca Corona che assieme a Claudio Girini guida il gruppo – Ma la reazione dei ragazzi, che ...

Rugby - Serie A femminile 2019 : risultati e classifiche dell’undicesima giornata. Villorba e Capitolina in testa : Tornato il campionato di Serie A femminile di Rugby: nel pomeriggio è andata in scena l’undicesima giornata. Il Villorba vola in vetta alla classifica del Gruppo 1in solitaria: ad inseguire Colorno e Valsugana Padova. Nell’altro raggruppamento invece guida l’Unione Capitolina. Andiamo a rivivere il turno odierno con i risultati e le graduatorie aggiornate. GIRONE 1 domenica, 20 gennaio 2019 12:30 Verona ...

Rugby Serie B - clamoroso tonfo della Sertori nel derby di Lecco : Come ormai accade da troppi anni, il campo di Lecco si è confermato proibitivo per la Sertori e con un punteggio che parla chiaro. Il risultato del primo tempo , 15-3 per i locali, con un solo calcio ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della decima giornata. Capitolina ancora a punteggio pieno : Va in archivio la decima giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che continuano la fuga, bella vittoria del Pavia, mentre Benetton supera Riviera; nel Girone 2 Capitolina vince ancora, mentre le Belve Neroverdi continuano a braccetto col Bologna, infine successo del Ferrara in casa del Montevirginio. Riposavano le Donne Etrusche. Girone 1 risultati Milano-Colorno ...

Rugby – I risultati della IX e X giornata di Serie A maschile e femminile : Serie A e Serie A femminile: i risultati da tutti i campi della IX e X giornata di Campionato Continua la marcia del Sitav Rugby Lyons che nella nona giornata del Campionato Italiano di Serie A centra l’ottava vittoria battendo 28-15 il Cus Genova mantenendo il primato del Girone 1 a quota 42 punti. Secondo posto per l’Accademia Nazionale Ivan Francescato, distante dieci punti, che cade di misura tra le mura amiche contro il Rugby Milano ...