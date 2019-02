Rugby – Campionato di TOP12 | tutti i risultati della quindicesima giornata

sportfair

(Di domenica 17 febbraio 2019) Rovigo non lascia scampo al Valoe vola in testa alla classifica, agganciando il Kawasaki Robot Calvisano Va al FEMI-CZ Rovigo il big matchdidi. I Bersaglieri, dopo aver battuto 30-21 il Valonel pomeriggio odierno, raggiungono a quota 58 il Kawasaki Robot Calvisano in vetta alSorride anche l’Argos Petrarca Padova: con la vittoria con bonus per 36-8, gli uomini di Marcato salgono al terzo posto – a quattro punti dalla vetta – scavalcando in classifica il Valo. In zona salvezza vittoria sofferta per il Lafert San Donà che, battendo 21-19 la Lazio, ottiene punti che danno ossigeno alla classifica dei veneti. Cade in casa il Valsugana contro I Medicei non riuscendo ad accorciare le distanze dal decimo posto occupato dal Verona.Negli anticipi del sabato il Calvisano si è imposto 31-13 in casa delle Fiamme ...