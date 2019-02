Rossoblù con delle armi in più

Cagliari in sostegno dei pastori sardi : Rossoblù in campo con una maglia solidale : La situazione in Sardegna si fa sempre più scottante, i pastori sono in rivolta e reclamano un aumento del prezzo del latte, arrivato attualmente a costare 60 centesimi al litro. In tutta l'isola aumentano a dismisura le proteste degli allevatori, che bloccano le strade e perquisiscono i tir provenienti dal porto di Genova, alla ricerca del latte importato dall'estero e venduto a basso prezzo. La manifestazione dei pastori era stata portata ieri ...

Sardegna - calciatori del Cagliari si uniscono a protesta dei pastori e rovesciano bidoni del latte con la maglia Rossoblù : Alle proteste contro il basso del prezzo del latte arriva la solidarietà dei calciatori del Cagliari, che hanno rovesciato con un gesto dimostrativo alcuni bidoni portati davanti al centro d’allenamento. Prima c’è stato un lungo tira e molla con i pastori che chiedevano alla squadra, in procinto di partire per Milano di non giocare domani sera con il Milan. “Così – ha detto uno degli allevatori – sui giornali ci ...

Cacciatore-Cagliari - primi contatti : i Rossoblù forti sul difensore : CACCIATORE CAGLIARI- Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, il Cagliari sarebbe pronto a puntare con forte decisione su Cacciatore, terzino destro attualmente in forza al Chievo. Il giocatore, poco utilizzato da Di Carlo in questa prima parte di stagione, potrebbe decidere di raggiungere il suo vecchio allenatore Maran in terra […] L'articolo Cacciatore-Cagliari, primi contatti: i rossoblù forti sul ...

Bologna-Juventus - ululati razzisti contro Kean dalla curva Rossoblù : BOLOGNA - Al 3' di Bologna-Juventus , match degli ottavi di finale di Coppa Italia al Dall'Ara, si sono alzati dalla curva dei tifosi della squadra di casa degli ululati razzisti all'indirizzo dell'...