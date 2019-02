Roma | militare accusato di abusi sulla figlia minorenne | esercito lo sospende

Roma - violenta la figlia per anni : arrestato un militare quarantacinquenne : Una terribile vicenda è stata scoperta dalle forze dell'ordine riguardante, ancora una volta, il fenomeno della violenze sessuali su minori. In questo caso l'episodio si è consumato in provincia di Roma, precisamente ad Anzio, dove un militare di 45 anni, originario dell'Agro Pontino, è stato arrestato in quanto avrebbe violentato sua figlia minore per anni. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, il tutto si consumava tra ...

Roma : fa esplodere petardo sotto mezzo militare al Colosseo - un fermo : Roma – Un petardo e’ stato fatto esplodere, intorno alle 12.40, sotto un mezzo militare in presidio in Piazza del Colosseo. Ne e’ nato un principio di incendio, subito spento. Una persona e’ stata fermata dalla Polizia e ora la sua posizione e’ al vaglio. L'articolo Roma: fa esplodere petardo sotto mezzo militare al Colosseo, un fermo proviene da RomaDailyNews.

Neonata in pericolo di vita trasportata da Olbia a Roma con un velivolo dell’Aeronautica Militare : : E’ atterrato intorno alle 19:00 di oggi 9 febbraio, a Ciampino, il velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Olbia una Neonata di circa due mesi di vita in gravi condizioni di salute. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Nuoro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i ...

Strage amianto nella Marina Militare : il Tribunale di Roma condanna ed equipara vittime a quelle del dovere - del terrorismo e della criminalità : Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Ottavio Picozzi, ha emesso una sentenza di condanna a carico del Ministero della Difesa perché tutti i danni subiti dalla vedova e dall’orfana del Sig. S. A., deceduto a Roma all’età di 55 anni per mesotelioma pleurico sinistro in seguito ad esposizione professionale ad amianto avvenuta nel periodo di servizio nella Marina Militare, siano indennizzati anche con il riconoscimento di vittima del ...

Volo d’emergenza dell’Aeronautica Militare da Reggio Calabria a Roma per un bimbo di 2 anni in imminente pericolo di vita nella Notte di San Silvestro : Non si ferma neanche per l’ultimo dell’anno l’attività dell’Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino è in Volo in questo momento verso Reggio Calabria, dove imbarcherà un bambino di due anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza cardio respiratoria. L’aereo con a bordo il piccolo, accompagnato dalla mamma, dal papà e da un medico, farà successivamente ritorno sullo scalo ...