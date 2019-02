Roma | caos al pronto soccorso | il ministro invia i Nas al San Camillo

Roma - caos al pronto soccorso : Grillo invia i Nas al San Camillo : 'Questi spettacoli indecenti vengono da lontano, non nascono certo oggi, il presidente e commissario Zingaretti vada a fare un giro negli ospedali della sua città prima di chiedere l'uscita dal ...

Caos al pronto soccorso del San Camillo di Roma. Il ministro Grillo : "Condizioni indegne di un paese civile" : Il ministro della Salute Giulia Grillo questa mattina ha inviato i Carabinieri del Nas al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma, per verificare la situazione di sovraffollamento segnalata da diversi cittadini e anche dai media."Dai primi accertamenti - si legge in una nota del ministero - sembra esistere una percentuale di ricoveri da pronto soccorso molto elevata, che potrebbe essere spia di inappropriatezza e su cui si ...

Roma decima città al mondo per caos traffico : seconda solo a Bogotà per le ore trascorse al volante : Boston è l'unica città americana nella top ten delle peggiori al mondo per congestione traffico. I guidatori di Washington e Chicago perdono rispettivamente 155 e 138 ore al volante.

Roma - caos rifiuti : si dimette l'assessore all'ambiente dopo la bocciatura del bilancio Ama : Si apre un punto interrogativo carico di timori sul futuro dell'azienda municipalizzata con le banche che potrebbero...

Chiuso aeroporto Roma Ciampino/ Ultime notizie - trovate bombe Seconda Guerra Mondiale : caos voli fino alle 19 : Roma Ciampino, Chiuso l'aeroporto della Capitale per ritrovamento di 3 bombe della Seconda Guerra Mondiale: caos voli fino alle ore 19, le Ultime notizie

Roma - caos al Policlinico Tor Vergata : 71 pazienti su lettini e barelle nei corridoi. In turno solo due infermieri : La cura dimagrante a cui è sottoposto da tempo il nostro Servizio sanitario nazionale produce scene come quelle che vedete in questo video. Siamo al Policlinico Tor Vergata, nella Capitale. Qui il sovraffollamento è ormai la norma. Anche senza arrivare al picco influenzale. Ieri sera c’erano 71 pazienti parcheggiati nei quattro stanzoni e lungo i corridoi dell’Osservazione breve intensiva (Obi). Un’area all’interno del pronto soccorso, che ...

Caos Roma - sbagliato prendersela solo con Di Francesco : calciomercato estivo (ed invernale) imbarazzante! : Roma, Di Francesco messo in croce a causa della crisi della squadra giallorossa, ma le colpe sono da ricercare sopratutto altrove La Roma sta vivendo uno dei momenti più difficili dell’era targata Di Francesco. La sconfitta altisonante per 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina ha scatenato l’ira dei tifosi giallorossi contro tecnico e società, e nelle ultime ore si fa un gran parlare del possibile esonero ...

Caos Roma - ultimatum per Di Francesco : pronta l'alternativa - : Poi si dice di non credere ai corsi e ricorsi storici. Il 31 gennaio non sembra essere giorno propizio in casa Roma . Era il 2015 quando fu annunciato l'acquisto di Seydou Doumbia , attaccante ...

Caos Roma - Gasparri attacca il presidente Pallotta : “stattene in America a vita” : Maurizio Gasparri ha detto la sua in merito alla crisi della Roma puntando il dito contro il patron del club giallorosso James Pallotta ”Siccome Pallotta sta in America gli direi di rimanerci a vita. Mi dispiace che il tonfo drammatico di ieri sera sia arrivato quando la squadra aveva dato segni di ripresa, con un buon primo tempo a Bergamo. A Pallotta direi: stattene in America, tanto qua non ci vieni mai”. Lo dice Maurizio ...

Venezuela caos - Vanessa Ledezma : "Roma riconosca Guaidó presidente" : presidente ad interim Juan Guaidó . Tutti i Paesi Ue devono fare lo stesso». LEGGI ANCHE Dall'Europa monito a Maduro: elezioni o riconosciamo Guaidò Vanessa Ledezma, suo padre, ex sindaco di Caracas, ...

Uomini E donne Over : Angela crea il caos - caccia Gianni e Tina dallo studio e causa un malore a Romano! Guarda il Video : E anche oggi a Uomini e donne è stato Angela show. La signora dopo aver attaccato Tina e Gianni se l’è presa con Romano. L’uomo dopo una litigata con la dama, ha avuto un... L'articolo Uomini E donne Over: Angela crea il caos,caccia Gianni e Tina dallo studio e causa un malore a Romano! Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Stadio della Roma : caos Politecnico : Come nei migliori film iniziamo con un flashback. O se preferite, rispolverando una terminologia ante digitalizzazione, riavvolgiamo il nastro. Il comune di Roma incarica il Politecnico di Torino di effettuare una relazione circa lo studio dei flussi di traffico inseriti nel progetto dello Stadio della Roma. Nell’accordo è prevista una relazione preliminare e poi, successivamente, quella definitiva. Va però sottolineato, e non è cosa di ...

Sciopero mezzi Atac a Roma : bus e metro a rischio/ Caos trasporti nella Capitale : info - orari e ultime notizie : Sciopero mezzi Atac a Roma per 24 ore: a rischio metro, bus e Ferrovie della Capitale. Stop trasporto pubblico, info e orari: tutte le ultime notizie

Roma - caos in Consiglio comunale sui rifiuti. Proteste contro Raggi : “Dimettiti”. Espulsi consiglieri - seduta sospesa 2 volte : consiglieri del Pd con addosso sacchi dell’immondizia, spazzatura consegnata alla sindaca, richiesta di dimissioni e seduta sospesa due volte, con conseguente allontanamento dall’Aula di chi contestava. È successo nel caotico pomeriggio capitolino, dove si è discusso, in un Consiglio comunale straordinario, dell‘emergenza rifiuti dopo l’incendio dell’impianto del Tmb Salario. Durante l’intervento della sindaca, ...