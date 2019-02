Roma Bologna | Eusebio Di Francesco LIVE | ' Zaniolo? Per ora gli sta benissimo la 22'

Bologna - l’ex Mihajlovic non teme la Roma : “non partiamo sconfitti” : Bologna, Sinisa Mihajlovic si appresta ad affrontare la sua ex squadra, la Roma di Di Francesco alla ricerca di punti per la Champions “I ragazzi si sono allenati bene, abbiamo preparato la partita con molta attenzione. La Roma ha giocatori di grande qualità che possono risolvere il match in ogni momento, noi però non partiamo sconfitti“. E’ pronto alla sfida dell’Olimpico contro i giallorossi il tecnico del ...

La sconfitta devastante, una prima ipotesi di esonero e crisi aperta sulla via Emilia; crisi sancita dal solito eroe per caso, Federico Santander, con la complicità di Federico Mattiello, che ha

Giorgio Cantelli Forti, Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura il binomio uomo/castagno non è stato solo fondamentale per la sopravvivenza e l'economia delle famiglie, ma anche per la

Seduta di allenamento mattutina per il Bologna, in vista della gara con la Roma. Oggi, a Casteldebole, il tecnico Sinisa Mihajlovic ha diretto una seduta basata su una Serie di

ROMA BOLOGNA probabili formazioni – Tutto pronto per il match dell'Olimpico Roma-Bologna, valido per la 24° giornata di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco è chiamata a dare continuità dopo la vittoria di Verona e il pareggio casalingo con il Milan. Il Bologna di Mihajlovic di contro è chiamato a confermare quanto di buona è

Roma Bologna formazioni probabili – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 24^ giornata del campionato tra domani e lunedì 18 febbraio. Proprio nel Monday Night si sfideranno Roma e Bologna, in diretta su Sky Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) con telecronaca

Ma non è l'unico ballottaggio: anche in attacco, infatti,

Ventiquattresimo turno di Serie A per Roma e Bologna in arrivo allo Stadio Olimpico: le due squadre si sfideranno nella giornata di lunedì alle ore 18:30. In quest'orario un po' inusuale, la formazione di Eusebio Di Francesco arriverà dall'impegno, sempre all'Olimpico di Roma, contro il Porto in Champions League, nella gara d'andata degli ottavi. Gara importante, questa, per entrambe le squadre: la Roma ha bisogno

Roma Milan pari. Inter perde con Bologna - a rischio la panchina di Spalletti : E' crisi vera. L'Inter non solo non sa più vincere, ma neanche pareggiare. Non è un momento facile per Luciano Spalletti, difeso da Marotta, ma fischiato dai tifosi. "I giocatori mi seguono" ha detto ...

La gaffe di Mihajlovic al Bologna : 'Voi Romagnoli gente brava e gentile' : "Sono stato qui dieci anni fa, Bologna è una città meravigliosa. Voi romagnoli siete gente brava e gentile. Io qui mi sono trovato bene anche se ci sono state delle incomprensioni. Ma è acqua passata".