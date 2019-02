Roberto Saviano sul quesito della piattaforma Rousseau | Per salvare Salvini | il M5s

Roberto Saviano premiato a Berlino - 'lo dedico alle Ong'. Un'ossessione chiamata Matteo Salvini : La butta in politica, Roberto Saviano . L'autore di Gomorra ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura della 69ma edizione del Festival di Berlino con La Paranza dei bambini , il film di Claudio Giovannesi ...

“La paranza dei bambini” tratto dal libro di Roberto Saviano ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura al Festival del cinema di Berlino : La paranza dei bambini, il film italiano tratto dal libro di Roberto Saviano, ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura al Festival del cinema di Berlino. Il film racconta la storia di alcuni adolescenti del Rione Sanità a Napoli

Roberto Saviano vince il premio per la miglior sceneggiatura al festival di Berlino : Il premio per la miglior sceneggiatura della 69ma edizione del festival di Berlino è andato a "La Paranza dei bambini", film di Claudio Giovannesi, tratto dal libro omonimo e best seller di Roberto Saviano, che ne è anche sceneggiatore insieme allo stesso regista e Maurizio Braucci.Lo scrittore napoletano dopo la premiazione ha dedicato il premio "alle Ong che salvano le vite nel Mediterraneo. Raccontare la verità nel nostro ...

Roberto Saviano - Festival di Berlino : red carpet di La paranza dei bambini : Ma tutto il mondo è così, oggi. 'La paranza dei bambini' di Claudio Giovannesi: nei cinema dal 13 febbraio Claudio Giovannesi, da romano che effetto ti ha fatto? Nel centro storico di Napoli c'è ...

Matteo Salvini massacra Roberto Saviano con un video : "Non gli piace? Alla faccia sua" : La guerra infinita continua. Quella tra Matteo Salvini e Roberto Saviano. Già, perché mister Gomorra, ossessionato dal ministro dell'Interno quanto lo è in Italia forse solo Marco Travaglio, è tornato a cannoneggiare contro di lui, affermando che il vezzo di indossare la divisa delle forze dell'ordi

Roberto Saviano a Fabio Fazio : “In Italia odio indistinto. Tu sei figlio di impiegati e ti sei realizzato? Imperdonabile” : Roberto Saviano ospite a Che Tempo che fa su Rai1: “L’odio è arrivato a essere indistinto. In questo Paese nessuno ti perdona l’esserti realizzato con le proprie forze, ti perdonano per esempio se sei ricco di famiglia”. Rivolgendosi poi a Fabio Fazio, lo scrittore ha continuato: “Tu non sei ricco di famiglia, i tuoi genitori facevano gli impiegati: è imperdonabile. Se tu sei ricco di famiglia in qualche modo chi ti osserva pensa sia una ...

Roberto Saviano con Sandro Ruotolo contro la #Bestia di Salvini : "Il traffico maggiore sui social media connesso alle bestialità di Salvini è veicolato da account fasulli e account statunitensi connessi alla Nra, la potente lobby delle armi. Lo ha spiegato Sandro Ruotolo (da domani senza scorta) ne #LaBestia per Fanpage". Lo scrive su Facebook lo scrittore e giornalista, Roberto Saviano, spesso in polemica con il ministro dell'Interno e vicepremier.Saviano prosegue: "Sarebbe bellissimo, per dare ...

Roberto Saviano : “Chi ha tolto scorta a Ruotolo - sa che rischia perché Zagaria cova rancore?” : Roberto Saviano commenta la revoca della scorta a Sandro Ruotolo: "Revocata la protezione a Sandro Ruotolo, che ha fatto la storia del giornalismo d’inchiesta. Chi ha deciso, ha tenuto conto della ‘lunga memoria’ del clan dei Casalesi? Sa che Michele Zagaria, che ha considerato Ruotolo suo nemico, non intende collaborare con lo Stato e cova rancore?".Continua a leggere

Salvini adesso ha paura ecco il pensiero di Roberto Saviano : Il caso Diciotti e il processo a Salvini tengono banco, ecco il pensiero di Saviano “Salvini sul caso Diciotti ha compreso il guaio grosso in cui si è cacciato a causa del suo cinismo. Il processo inizia a fargli paura”. Lo ha scritto su Facebook Roberto Saviano, a proposito della richiesta di autorizzazione a procedere che il ministro dell’Interno ha chiesto di negare, all’improvviso. Il giornalista e scrittore ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : “Indossare la divisa della polizia è un abuso” : Roberto Saviano commenta nel format "My Way" di Fanpage.it la scelta di Matteo Salvini di indossare l'uniforme della polizia in alcune delle sue ultime apparizioni pubbliche: "Quello del ministro dell'Interno non è un gesto di solidarietà. È un gesto di intimidazione. Che la tolga il prima possibile, prima che la democrazia sia costretta a strappargliela di dosso".Continua a leggere

Roberto Saviano e i «Bloody Money» della monnezza : Bloody Money è stata una delle inchieste più esplosive degli ultimi tempi. Il protagonista è Nunzio Perrella, ex boss della Camorra che per anni ha gestito il traffico dei rifiuti in tutta Italia. Dopo 21 anni passati agli arresti domiciliari, una volta tornato ad essere un cittadino libero, ha proposto allo Stato di infiltrarsi di nuovo nell’ambiente, e ha scelto Fanpage.it per mostrare il diffuso sistema delle mazzette ai politici negli ...

Roberto Saviano e Roberto Benigni - il manifesto per i migranti e contro Salvini : pagliacciata estrema : La linea è nota: no alla politica 'razzista e disumana' del governo e alla linea dei 'porti chiusi', perché ci ha sottoscritto il manifesto nuovo vuole 'essere complice di questa strage' e si schiera ...