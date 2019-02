Rob Mendez | il coach senza gambe e braccia | è la nuova star dello sport Usa

agi

(Di domenica 17 febbraio 2019) Ildella squadra di football arriva al bar della scuola, indossando t-shirt bianca e cappellino dei San Francisco 49ers. Tutti lo salutano, fino a quando non arriva al bancone del sushi e chiede a qualcuno vicino, mi passeresti un piatto? E lì resti per un attimo confuso. Rob Mendez, 30 anni,della squadra di football della Prospect High School, California, pesa meno di venticinque chili, è privo di, il torso è allacciato a una sedia elettronica a rotelle.Mendez sta diventando un'iconaamericano: natoarti per una rara malattia genetica, ha sempre sognato di allenare. Dopo dodici anni di sforzi, è arrivato il suo momento: nella scorsa stagione ha guidato con successo la squadra junior, seduto sulla poltrona elettronica mobile che Mendez controlla con il movimento della testa. Nella prossima stagione vuole portare la ...