Ricetta del giorno | Tubetti allo scorfano

Confronto - umanità e accoglienza : la Ricetta di Monsignor Delpini per la buona politica : ... basti pensare a chi lavora e dà il proprio contributo all'economia. E ci sono anche quelli che arrivano e non hanno niente per cui molte persone reagiscono con paura, con timore perché ...

Cinque denunce per Ricettazione - operazione della polizia postale di Cagliari : I soggetti denunciati per ricettazione risiedono a Udine, Cassano delle Murge, Bari e Fiastra. L'attività investigativa, svolta dal Compartimento della polizia postale e delle Comunicazioni di ...

Biscotti al burro della pasticceria siciliana : Ricetta : I Biscotti al burro sono dolci tipici della pasticceria siciliana. Ecco la ricetta che vi consente di preparare i Biscotti in casa.Facili da preparare

Ricetta risotto ai petali di rosa - la delicatezza dei fiori in un piatto raffinato : Il risotto ai petali di rosa è un primo piatto delicato e romantico, perfetto da cucinare anche nel giorno di San Valentino. La delicatezza del riso accoglie alla perfezione il profumo dei petali di rosa, il tutto viene aromatizzato dal vino bianco durante la cottura. Questa Ricetta raffinata e gustosa segue i canoni standard della cottura del risotto, ma arricchisce il piatto con leggeri e delicati petali, splendidi e coreografici alla vista. ...

Sarde a beccafico : Ricetta del piatto tipico della gastronomia siciliana : Le Sarde a beccafico sono la rielaborazione popolare di un piatto di carne molto pregiato. Il nome del piatto deriva dai beccafichi, volatili che appartengono alla famiglia dei Silvidi. La storia racconta che in passato, i nobili siciliani, cacciavano questo particolare tipo di volatile dalla carne molto saporita, perché durante l'estate si cibava di fichi fino a diventare molto grasso. Dopo averlo cacciato veniva farcito con le sue stesse ...

I biscotti della monaca : Ricetta siciliana : I biscotti della monaca sono dei biscotti tradizionali di Catania. Secondo la ricetta siciliana sono a forma di S, all'aroma di anice e secchi.

Liu Bolin : «Giocare a nascondino è la Ricetta della felicità» : Non c’è bisogno di nascere ribelli per fare la rivoluzione. Liu Bolin era un bambino giudizioso. «Disegnavo. Tutto il giorno. Non avevo altro per la testa». Oggi è un adulto diventato famoso per le sue proteste silenziose. È l’uomo camaleonte, «The invisible Man». Si nasconde nello sfondo delle scene delle sue opere, diventando tutt’uno – grazie a infine sedute di camuffamento ...

Ricetta fettuccine alla crema di gamberetti e brandy - un primo piatto gustoso e delicato : Le fettuccine alla crema di gamberetti e brandy rappresentano un primo piatto profumato e delicato. Il gusto fresco del pesce viene amplificato dall'aroma intenso del brandy, i pomodorini freschi condiscono in modo prelibato, conferendo alla Ricetta una delicatezza in più. Queste fettuccine risultano perfette per stupire gli ospiti durante una ricorrenza speciale, anche se ogni occasione è gradita per gustare un piatto genuino come le fettuccine ...

Ricetta risotto birra e mortadella : un primo piatto dal gusto intenso e fresco : Il risotto birra e mortadella è un primo piatto appetitoso e originale, che conquista tutti con il suo sapore forte e deciso. Il gusto intenso della mortadella viene aromatizzato dalla presenza della birra, la buccia di limone crea invece un contrasto invitante, smorzando il sapore del risotto. La Ricetta viene completata da una mantecatura finale che conferisce al piatto una consistenza cremosa. Il risotto con birra e mortadella diventa così un ...

Ricetta crepes mascarpone e crema di nocciole : una deliziosa cialda dal cuore tenero : Le crepes al mascarpone e crema di nocciole sono delle gustose crespelle semplici e beneamate da grandi e piccini. Un soffice impasto a base di uova, farina, zucchero, latte e burro genera una "frittella" sottile e circolare, perfetta per essere farcita da una delicata crema al mascarpone e nocciole. La scelta delle crepes è adatta per la colazione, per iniziare la giornata in modo energetico e appetitoso. Inoltre, per concludere in bellezza un ...

Ricetta calamari ripieni : il sapore del mare in un piatto raffinato e stuzzicante : I calamari ripieni rappresentano un secondo piatto saporito e delicato. Il gusto del pesce fresco viene messo in evidenza da una cottura alla griglia. Un morbido ripieno di parmigiano, mollica di pane, trito di tentacoli con aglio e prezzemolo va a imbottire il pesce, regalando un sapore unico ed esclusivo. Questa Ricetta, se messa in pratica, realizza delle saporite "monoporzioni" perfette anche per arricchire un sontuoso buffet. Splendidi alla ...

L’esclusiva Ricetta degli spaghetti alla carbonara dello Chef Borgomeo..una novità : L’esclusiva ricetta degli spaghetti alla carbonara ( dello Chef Borgomeo) Ingredienti: 1 tuorlo d’uovo a persona ( mi raccomando, solo il tuorlo) 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato a persona olio extravergine 200 g. di pancetta a cubetti 100 g. di prosciutto crudo a cubetti 1/2 bicchierino di Cognac Preparazione: In una ciottola mescolare per bene i tuorli con il parmigiano e metterli da parte; In una padella ...