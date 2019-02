Report consuntivo dell'attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 20 al 26 gennaio 2019 : Personale dell'U.P.G.S.P. - deferiva all'A.G., in Stato di libertà, C.G., nato ad Erice, classe 1989 ed ivi residente, per i reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi od ...