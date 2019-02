Renzi querela il direttore del Fatto : il suo viso è apparso in tv su carta da toiletta : C'è di mezzo un rotolo di carta igienica con il suo volto impresso sopra. Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e attuale senatore Pd, ha annunciato una querela nei confronti del direttore de Il Fatto quotidiano, Marco Travaglio. In occasione della presentazione del suo ultimo libro, Renzi ha promesso un'azione legale per via di ciò che si vede alle spalle di Travaglio durante un collegamento Fatto con il programma tv Tagadà andato in onda ...

Renzi querela Travaglio per la carta igienica con il suo volto in tv : Nuovo round di querele fra Matteo Renzi e Marco Travaglio . L'ex premier ha annunciato una nuova azione legale contro il direttore del Fatto Quotidiano durante la presentazione del suo nuovo libro a ...

Renzi querela Travaglio per la foto sul rotolo di carta igienica : Matteo Renzi querela Marco Travaglio. Ad annunciarlo è stato l'ex premier, durante la presentazione del suo nuovo libro a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. "Il 22 febbraio faccio una piccola ...

Matteo Renzi querela Marco Travaglio per la sua faccia mostrata sulla carta igienica : Ancora una volta è bagarre legale tra l'ex Presidente del Consiglio ed ex leader del PD, Matteo Renzi, e il giornalista Marco Travaglio che, come è noto ai più, dirige "Il Fatto Quotidiano". Questa volta lo scontro, e quindi il motivo della querela di Renzi, risiede in un'apparizione tv di Travaglio avvenuta il 12 febbraio scorso, precisamente sull'emittente LA 7. Il direttore si trovava ospite della trasmissione Tagadà, e le telecamere hanno ...

E ora Matteo Renzi querela pure la satira (e Marco Travaglio). Denuncia per un rotolo di carta igienica con la sua faccia : Matteo Renzi querela ancora una volta Marco Travaglio. Durante la presentazione del suo nuovo libro a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, l’ex premier ha annunciato infatti di voler querelare il direttore del Fatto Quotidiano per il rotolo di carta igienica con stampata sopra la sua faccia che si è visto appoggiato sul ripiano di una libreria alle spalle di Travaglio durante il suo l’intervento nell’ultima puntata di ...

Marco Travaglio adesso trema : querela di Matteo Renzi - come lo vuole ridurre : Nuove scintille tra Matteo Renzi e Marco Travaglio. A Firenze, durante la presentazione del suo nuovo libro Un'altra strada – Idee per un'Italia di domani, l'ex premier piddino ha annunciato querela contro il direttore del Fatto Quotidiano, apparso in tv in collegamento dal suo studio con alle spall

Renzi querela Travaglio per la carta igienica con la sua faccia in tv : Nuovo round di querele fra Matteo Renzi e Marco Travaglio. L'ex premier ha annunciato una nuova azione legale contro il direttore del Fatto Quotidiano durante la presentazione del suo nuovo libro a ...

Matteo Renzi - Capitano Ultimo lo querela : 'Complotti ed eversione. Ci vediamo in Tribunale' : Il Capitano Ultimo ha querelato Matteo Renzi per alcune frasi contenute nel libro Un'altra strada. Sergio De Caprio , il colonnello dei carabinieri che catturò Totò Riina , non ha affatto apprezzato i ...

Matteo Renzi - Capitano Ultimo lo querela : "Complotti ed eversione. Ci vediamo in Tribunale" : Il Capitano Ultimo ha querelato Matteo Renzi per alcune frasi contenute nel libro Un'altra strada. Sergio De Caprio, il colonnello dei carabinieri che catturò Totò Riina, non ha affatto apprezzato i passaggi sul caso Consip e sull'attività dello stesso ufficiale nell'intelligence. "Leggo che Renzi p

Consip - Capitano Ultimo querela Renzi per il suo ultimo libro : Il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, che catturò Totò Riina, ha pronta una querela per l'ex premier Matteo Renzi: "Di Renzi non me ne sono occupato prima e non me ne occupo ora. Ho dato mandato al mio avvocato di agire nelle sedi competenti contro le persone che mi attribuiscono cose che non ho mai detto e azioni che non ho mai compiuto"Continua a leggere