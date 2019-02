Reddito | rischio ingorgo per due milioni di Isee

Reddito e stipendi - per gli under 24 buste paga poco sopra i 780 euro. Il 12 - 4% dei giovani che lavorano a rischio povertà : Reddito di cittadinanza troppo alto o piuttosto stipendi troppo bassi? La frenata del pil italiano è legata a doppio filo a una domanda interna stagnante anche per colpa dei bassi salari. Ma per riportare alla ribalta il tema ci è voluto il dibattito scatenato dalle osservazioni di Confindustria e in seconda battuta Fondo monetario internazionale e Inps sulla misura simbolo del Movimento 5 Stelle. “I 780 euro mensili che percepirebbe un ...