Red Dead Redemption 2 al prezzo più basso di sempre su Amazon | l’offerta di oggi 17

Red Dead Redemption 2 floppa anche ai DICE Awards 2019 : vittoria meritata per God of War? : I DICE Awards 2019 sono solo l'ultima di una serie di kermesse che mirano a premiare le produzioni videoludiche più entusiasmanti dell'anno appena trascorso. E allo stesso tempo a conferire la meritata dignità ad una realtà in costante crescita, tanto dal punto di vista commerciale che da quello dei contenuti offerti. L'evento organizzato dall'Academy of Interactive Arts & Sciences ha quindi premiato, grazie ai voti di una giura di esperti, ...

La beta di Red Dead Online si aggiorna : tutti i dettagli dell’update in uscita a fine febbraio : I rumor ci hanno preso ancora una volta, Red Dead Online andrà presto a ricevere un nuovo aggiornamento. Come già vi avevo anticipato in questo articolo, l'esperienza multiplayer dell'acclamato Red Dead Redemption 2 - ancora in fase beta - vedrà realizzarsi parte dei desideri dei fan, che chiedevano da tempo nuovi contenuti e miglioramenti al sistema di gioco. A cambiare sarà però la data: l'update messo a punto dagli sviluppatori di Rockstar ...

Red Dead Online si aggiorna : ecco data dell'update e tutti i dettagli : Il prossimo aggiornamento e le nuove funzioni verranno aggiunte alla beta di Red Dead Online il 26 febbraio. ecco il comunicato ufficiale:Implementeremo nuovi miglioramenti al mondo di gioco, incluso un nuovo sistema inerente la legge e le taglie, un ribilanciamento delle armi, cambiamenti alle icone del giocatore sulla mini-mappa e tanto altro. Continua a leggere per scoprire i dettagli su questi cambiamenti e continua a seguirci per non ...

Red Dead Online : Corposo aggiornamento in arrivo : Il prossimo aggiornamento e le nuove funzioni verranno aggiunte alla beta di Red Dead Online il 26 febbraio. Implementeremo nuovi miglioramenti al mondo di gioco, incluso un nuovo sistema inerente la legge e le taglie, un ribilanciamento delle armi, cambiamenti alle icone del giocatore sulla mini-mappa e tanto altro. Red Dead Online: Tutte le novità e cambiamenti in arrivo Notorietà e visibilità del giocatore Molte ...

La cavalcata di Red Dead Online continua - nuovo aggiornamento in uscita a febbraio? : Le sparatorie in salsa western di Red Dead Online non sono ancora finite. Dopo aver incantato il popolo geek subito dopo l'uscita, la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 ha visto crescere costantemente la sua popolarità. Nonostante la sua giovanissima età e la conseguente scarsità di contenuti, trainati però da una inedita interpretazione della Battle Royale. Proprio la sua pregevole fattura, spinge gli appassionati a chiedere a gran ...

Red Dead Redemption 2 torna in testa nella classifica UK : Red Dead Redemption 2 è stato un enorme successo per Rockstar e Take-Two e continua a vendere ancora bene. Secondo i dati di Gfk Chart-Track (via GamesIndustry), per le vendite di videogiochi fisici nel Regno Unito relative alla settimana terminata il 9 febbraio, il gioco ha ripreso il primo posto nelle classifiche, spodestando Kingdom Hearts 3, che ha debuttato in cima la scorsa settimana. Il titolo di Square Enix, nel frattempo, è sceso al ...

PS Plus gratis per un weekend - quando lanciarsi in Red Dead Online e tanti altri : I nuovi giochi PS Plus del mese di febbraio 2019 sono stati resi disponibili durante questa settimana, con tantissimi utenti che non hanno atteso nemmeno un istante e si sono fiondati da subito nella sezione dedicata per aggiungerli alla propria collezione digitale. È un mese decisamente generoso per l'utenza Sony, che potrà disporre di For Honor e della prima stagione completa di Hitman, oltre che di Rogue Aces (cross platform con PS Vita). La ...

Non è GTA V ma non ci si può lamentare : Red Dead Redemption 2 supera le 23 milioni di copie distribuite : Take-Two Interactive ha rivelato nuovi dati riguardanti Red Dead Redemption 2, titolo che, anche grazie all'onda di entusiasmo generatasi intorno al progetto e all'ottimo impatto di GTA V, sembra essere l'ennesima gallina dalle uova d'oro realizzata da Rockstar Games.L'ultimo aggiornamento nel mese di novembre parlava di oltre 17 milioni di copie distribuite e il nuovo update, riportato da VG247.com rivela un nuovo dato davvero importante per ...

Red Dead Redemption 2 - Spider-Man ma non solo : secondo alcuni dati molti titoli vengono completati solo da pochi giocatori : Stando ai dati riportati da GameRevolution, sempre più titoli non vengono completati da un'altrettanto maggiore fetta di utenza, non bisogna certo scandalizzarsi se in pochi arrivano ad ottenere tutti i vari trofei o achievement ma scoprire che solo una ridotta percentuale di giocatori riesce a completare titoli molto spesso basati sulla narrativa lascia piuttosto perplessi.Di seguito vi riportiamo 12 titoli pubblicati su PS4 negli ultimi 2 ...

Red Dead Online migliora il matchmaking di Gun Rush - in regalo lingotti per tutti : Rockstar ha apportato alcune modifiche al matchmaking di Gun Rush, cambiamenti che, secondo lo studio, dovrebbero aiutare a generare lobby più piene, riporta VG247.Gun Rush è infatti una modalità da giocare con il maggior numero possibile di giocatori, per cui entrare in una lobby con poca gente incoraggia le persone a uscire per fare un altro tentativo. L'aggiornamento è dunque volto a migliorare il riempimento delle lobby senza generare questo ...

NPD : Red Dead Redemption 2 è stato il gioco più venduto negli USA nel 2018 : Come segnala Gamingbolt, il gruppo NPD ha pubblicato il suo report relativo al mese di dicembre 2018, che include anche le classifiche di vendita da inizio anno per gli Stati Uniti. Grazie a questi grafici, sappiamo che il gioco più venduto del 2018 nel paese è stato Red Dead Redemption 2. Questo segna la prima volta dal 2013 che un gioco Call of Duty non è stato il titolo più venduto dell'anno.Super Smash Bros. Ultimate, lanciato a dicembre (e ...

Chi cerca un'alternativa PC a Red Dead Online potrebbe tenere d'occhio Heat - ma attenzione allo sviluppatore : Heat è il nome di un MMO a tema western sviluppato da Codehatch, il cui sbarco su Steam era stato pianificato dapprima per lo scorso dicembre, salvo poi essere rimandato a gennaio 2019. Stando a quanto mostrato fino a questo momento, si tratta di un titolo potenzialmente interessante, dalla realizzazione tecnica decente, con un sistema di crescita del personaggio che vi consentirà di raggiungere il rango di Presidente degli Stati Uniti. Se ...

ResetEra incorona God of War Gioco dell'Anno : l'esclusiva PS4 batte la concorrenza di Spider-Man e Red Dead Redemption 2 : God of War è stato uno dei migliori giochi usciti per PlayStation 4, su questo non ci sono dubbi. Il titolo sviluppato da Sony Santa Monica ha ricevuto numerosi riconoscimenti, uno tra tutti il premio Game of the Year ai The Game Awards 2018.Ma, a quanto pare, l'esclusiva PS4 è stata particolarmente apprezzata anche dall'utenza del famoso forum di ResetEra, che ha incoronato God of War Gioco dell'Anno.L'avventura di Kratos ha avuto la meglio su ...

Ace Combat 7 : Skies Unknown debutta al secondo posto in UK - sopra a Red Dead Redemption 2 : Ace Combat 7: Skies Unknown debutta al No.2 nella classifica dei giochi del Regno Unito, sotto solo a New Super Mario Bros. U Deluxe, che mantiene il suo posto in cima alla classifica per la settimana che termina il 19 gennaio. Ace Combat vende meglio questa settimana di grandi giochi come Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4 e FIFA 19, che terminano rispettivamente al No.3, No.4 e No.5.Il resto del grafico rimane in gran parte ...