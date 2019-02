Real Madrid-Girona 1-2 | Casemiro illude | ma i Blancos vanno k o

Tracollo Real Madrid : Solari sconfitto in casa dal Girona - il Barca scappa : Real Madrid sconfitto in casa dal Girona, la squadra di Santiago Solari sommersa dai fischi del proprio pubblico Real Madrid ancora fischiato dopo l’ennesimo flop stagionale. Il Bernabeu non ha gradito la sconfitta interna della squadra di Santiago Solari contro il Girona, un 2-1 per gli ospiti davvero sorprendente, sopratutto dopo che i blancos erano passati in vantaggio con gol di Casemiro dopo pochi minuti di gioco. Ci hanno ...

Caos Wanda Nara - la moglie di Icardi torna a parlare di mercato sui social : il tweet sul Real Madrid poi cancellato [FOTO] : Wanda Nara non smette di far parlare di sé, la moglie di Mauro Icardi torna a parlare del marito e delle trattative di mercato sui social… ma poi cancella tutto! Wanda Nara ed i social, che gran pasticcio! Su Twitter, nella notte, la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato una serie di foto del marito con la maglia dell’Inter, ma non solo. Anche i gol più belli segnati dall’argentino con i nerazzurri sono stati postati dalla ...

Mauro Icardi - mistero Wanda Nara su Twitter : rimuove post sul Real Madrid : Un tweet in piena notte, poi cancellato dopo qualche minuto, ma che ugualmente ha fatto il giro del web: Wanda Nara torna a utilizzare i social per parlare del futuro di suo marito. La moglie-agente ...

Calciomercato Juventus - Paratici supera il Real Madrid : colpo da 50 milioni : Calciomercato Juventus – La rifondazione difensiva della Juventus ripartirà da un centrale molto giovane ma già di spessore internazionale. È questo l’identikit dell’obiettivo di mercato della dirigenza juventina che si sta muovendo ormai da settimane alla ricerca del tassello giusto da cui far partire il restyling del reparto arretrato. L’obiettivo prioritario, come conferma l’entrata in scena del […] More

Ajax-Real Madrid - Asensio incontra la nonna : l'abbraccio è emozionante. VIDEO : Una partita non come le altre quella contro l'Ajax per Marco Asensio . L'attaccante spagnolo, che con la sua rete arrivata nei minuti finali della gara di andata degli ottavi di finale di Champions ...

Real Madrid - Ramos e il giallo tattico contro l'Ajax : 'Lo avrei forzato con la Roma' : Successo fondamentale per il Real Madrid ad Amsterdam, primo atto degli ottavi di finale di Champions League contro l' Ajax battuto 2-1 . Merito della firma decisiva di Asensio all'86' e della tenuta ...

Champions League - Rosetti promuove il Var : "Giusto annullare il gol in Ajax-Real Madrid" : Il Var ha fatto il suo esordio in Champions League nelle prime quattro partite di andata giocate per gli ottavi di finale tra Manchester, Roma, Amsterdam e Wembley. Per Roberto Rosetti , responsabile ...

Pronostico Real Madrid vs Girona - La Liga 17-02-2019 e Analisi : La Liga, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Girona, domenica 17 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Girona, domenica 17 febbraio. Sono partite entrambe bene, poi però una s’è persa per la strada, mentre l’altra e tornata protagonista dopo l’esonero di Julen Lopetegui. Domenica, allo stadio ”Santiago Bernabeu”, le merengues sfideranno il Girona, con il calcio ...

Real Madrid - Bale rischia squalifica di 12 giornate per il gesto dell'ombrello : Doveva essere ricordato come un giorno di festa, ma rischia ora di passare alla storia per i risvolti peggiori che si potessero auspicare. E il protagonista di questa vicenda è Gareth Bale, autore del ...

Caso Icardi - i bookmakers ‘quotano’ il futuro di Maurito : in prima fila spunta il Real Madrid : L’ipotesi permanenza è meno quotata di quella relativa ad un eventuale addio, ma in Caso di partenza c’è il Real Madrid in prima fila Lo tsunami che ha coinvolto Icardi, a cui l’Inter ha deciso di togliere la fascia di capitano dopo il tiramolla sul rinnovo del contratto, apre nuovi scenari di mercato in proiezione estiva. Il distacco del numero nove dall’Inter, ipotesi remota fino a pochi giorni fa, è oggi una ...

Real Madrid - Merrill Lynch e JP Morgan finanziano 575 milioni per lo stadio : Saranno Bank of America Merrill Lynch e JP Morgan a finanziare il Real Madrid con 575 milioni di euro per la costruzione del nuovo Santiago Bernabeu. Secondo quanto riportato da El Confidencial, infatti, saranno le due banche di investimento statunitense le maggiori finanziatrici del progetto, in cui saranno coinvolte anche banche spagnole come Santander e CaixaBank, sebbene […] L'articolo Real Madrid, Merrill Lynch e JP Morgan finanziano ...

Ajax-Real Madrid - Sergio Ramos ammette : “ammonizione cercata” - adesso rischia grosso : Nella serata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Ajax e Real Madrid, successo per i Blancos che hanno ipotecato il passaggio del turno ai quarti di finale. Nel mirino è finito Sergio Ramos, il difensore si è fatto ammonire intenzionalmente, era diffidato e salterà la gara di ritorno, il calciatore ha ammesso l’episodio al termine della partita ed adesso rischia grosso, l’Uefa infatti non ammette questo ...

Ajax-Real Madrid - giallo tattico per Sergio Ramos? Ora rischia due turni di squalifica : Il Real Madrid soffre ad Amsterdam, viene pressato dall'Ajax, ne subisce il gioco ma, alla fine, vince. 1-2 il risultato finale alla Johan Cruijff Arena, con i campioni in carica che adesso vedono il ...

Serata storica in Champions - introdotto il Var : la Uefa spiega la decisione in Ajax-Real Madrid : Quella di ieri è stata una giornata storica per il mondo del calcio, è stato introdotto infatti il Var anche in Champions League. Subito un episodio chiave in occasione della gara tra Ajax e Real Madrid con la rete del possibile 1-0 annullata, ecco la spiegazione sulla decisione presa: “Var in Champions: al 38′ dell’andata di Ajax-Real Madrid – si legge nel primo tweet dell’Uefa -, è stato annullato il gol di ...