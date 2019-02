Rally Svezia | vince la Toyota Yaris di Tanak nuovo leader del WRC Lappi | Citroen | e

Mondiale Rally - Ott Tänak vince in Svezia : Il team Toyota Gazoo Racing ha festeggiato la prima vittoria stagionale nel Mondiale Rally, grazie a una superba prestazione di Ott Tänak. L'estone ha guidato alla perfezione, conquistando la vittoria a mani basse e lasciandosi alle spalle la Citroen di Lappi e la Hyundai di Neuville. La Yaris WRC si conferma molto competitiva in Svezia: non a caso, questa è stata la seconda vittoria in tre anni. Tänak ha anche vinto la Power Stage finale, ...