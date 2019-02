Protesta del latte in Sardegna | i pastori rifiutano i 72 centesimi al litro

Protesta del latte : tregua violata - nuovo blitz nell'Oristanese - : L'intesa raggiunta sabato è durata poco più di 12 ore. Stamattina nuovo blitz a una cisterna che trasportava il latte a Cuglieri. Manifestazione degli allevatori anche nell'Ennese, a sostegno dei ...

Prove d'intesa sul prezzo del latte dopo la Protesta dei pastori sardi : Ora tre giorni di tregua, il ritorno alla produzione e un referendum degli allevatori sull'accordo che prevede 72 centesimi al litro, superiore di dodici centesimi a quanto viene venduto oggi il latte ...

Protesta del latte - c'è una bozza di accordo : Cagliari, 16 feb. -, AdnKronos, - C'è una bozza di accordo su cui ragionare. Un primo passo in avanti dopo oltre 8 ore di riunione al tavolo delle trattative per il prezzo del latte ovino, al Palazzo ...

Protesta del latte - battuta d'arresto nella trattativa. Pastori sardi e industriali ancora lontani : battuta d'arresto, come giovedì a Roma, nella trattativa tra governo, Regione Sardegna, industriali, banche e Pastori. Le distanze sul prezzo del latte sono fondamentalmente tra i Pastori e gli ...

Protesta del latte - a Cagliari il tavolo con Centinaio. Ma le posizioni di pastori e industriali sono ancora distanti : Politica Protesta del latte, i pastori sardi rigettano l'offerta di aumento di 10 cent del governo 'Vediamo cosa riesce a fare il governo, noi con Antonio Tajani ci siamo già mossi, abbiamo parlato ...

Dalla Protesta LGBT ai 100 milioni dell’All-Star Game : Charlotte si fa ricca al costo di una legge su bagni e transgender : Charlotte si prepara alla pioggia di milioni dell’All-Star Game a 2 anni dal disastro dell’House Bill 2: la legge che scatenò la protesta LGBT e fece fuggire aziende, vip e introiti del basket NBA Charlotte si veste a festa per un weekend di sport e spettacolo a dir poco elettrizzante. Da questa notte fino a domenica (per l’Italia le prime ore della mattinata di lunedì), il basket NBA sosta in città per 3 giorni di puro ...

Sky - la giornalista si spoglia in diretta per Protesta contro la Brexit : “Così verrò ascoltata”. Il video fa il giro del mondo : Voleva far sentire la sua voce sulla Brexit, invece tabloid e media vari non parlano che di lei e del suo decolté. Si è rivelato un po’ un’arma a doppio taglio il mezzo striptease esibito in diretta – in effetti forse simulato – da Rachel Johnson, nota giornalista televisiva britannica e sorella dell’ex ministro Boris Johnson, durante la puntata andata in onda ieri di un talk-show di SkyNews – ‘The ...

Storia della Protesta dei pastori sardi per il latte che va avanti da 20 anni : In Sardegna le proteste dei pastori dell'ultima settimana sono un film già visto, da circa una ventina d'anni. Era luglio 2001 quando una delegazione di un centinaio di allevatori sardi raggiunse Genova per trovare visibilità internazionale a sostegno della loro causa in occasione del G8. E, da allora, le azioni eclatanti si sono ripetute con cadenza regolare negli anni. Sempre gli stessi i problemi denunciati con proteste di piazza, ...

Anche i ragazzi dell'Ipaa sostengono la Protesta del latte dei pastori sardi : La lotta dei pastori sardi che sta movimentando la scena politica nazionale è sbarcata Anche a Fabro, grazie alla sensibilità degli allievi dell'Istituto Agrario "Bruno Marchino". Nella mattinata di ...

Sciopero 8 marzo : trasporti fermi anche per la Protesta globale delle donne : L’8 marzo sarà la Giornata Internazionale della Donna e per l’occasione andrà in scena uno Sciopero femminista per dire “no” a tutte le forme di violenza. Si fermeranno tutte le categorie pubbliche e private a livello nazionale, con i principali sindacati a protestare in prima linea. Ad essere coinvolti saranno anche i lavoratori del settore dei trasporti. A tal proposito ci sarà uno stop per l’intera giornata, con varie modalità di svolgimento. ...

Crotone - continua la Protesta del lavoratori della Provincia anche dopo l’incontro in prefettura : Mercoledì mattina (14-02-2019) si è svolto l’incontro convocato dal Prefetto di Crotone, Dott. Fernando Guida, e presieduto dal Capo di

Scuola con vista su una discarica : Protesta dei genitori a Torre del Greco : Scuola elementare con vista su frigo, materassi, divani e decine di altri scarti depositati alla rinfusa nell'ecopunto di via Circumvallazione. Ecco lo scenario presente da diversi giorni sotto il ...