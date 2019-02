Protesta a Enna | sversati oltre 2000 litri di latte

Stop trivelle - mille ravennati coi caschi gialli a Roma per Protestare : Che il mondo dell'energia, dell'industria del gas naturale italiano, dell'impiantistica industriale è vivo, vuole fare sentire la propria voce, vuole testimoniare quale sia l'importanza che ha per il ...

È successo in TV – 23 gennaio 2011 : Diana del Bufalo eliminata da Amici e la Protesta trash di Mauro Coruzzi (VIDEO) : Ultimamente assemblare la polemica con Amici viene semplice data l'autogestione indetta dagli allievi della diciottesima edizione. Proviamo a fare un salto di ben 8 anni, nella decima stagione del talent show di Canale 5: anno in cui sono spiccati i nomi di Virginio Simonelli, Annalisa Scarrone e soprattutto Diana del Bufalo.Entra nella scuola come cantante, il suo carattere così svampito, la simpatia innata, talento da vendere, la battuta ...

Sciopero ATM Milano - oggi 21 gennaio/ Stop mezzi pubblici 4 ore : Protesta è contro le proposte dell'Ue : Sciopero Atm a Milano oggi 21 gennaio 2019: i mezzi pubblici si fermano per 4 ore. A rischio tram, bus e metro: protesta è contro le proposte dell'Ue.

Sanità - sciopero medici 25 gennaio : Protestano anche personale sanitario e veterinari : Nei giorni scorsi c’è stato lo sciopero nazionale di OSS e infermieri. Nel settore della Sanità, però, assisteremo ad altre proteste prossimamente. Ad incrociare le braccia saranno i medici, nonché personale sanitario e veterinari. L’agitazione è stata annunciata da diverso tempo, con ben due date in cui si manifesterà contro la manovra economica varata dal Governo. Le associazioni e organizzazioni di categoria bocciano la Legge di Bilancio e ...

Sciopero aerei 11 gennaio 2019 - voli a rischio per la Protesta dei controllori : L'agitazione dalle 13 alle 17 di oggi. Il piano straordinario Alitalia:come chiedere il rimborso o cambiare la prenotazione

Terremoto in Belice : ricostruzione incompleta - il 15 gennaio la Protesta davanti Montecitorio : A 51 anni di distanza dal Terremoto che portò morte e distruzione nella Valle del Belice, la ricostruzione in alcuni paesi non è ancora ultimata: per tale motivo il Consiglio comunale di Santa Margherita di Belice, nel giorno dell’anniversario del sisma (il 15 gennaio), si riunirà a Roma, in Piazza Montecitorio. Un’iniziativa simbolica, che vuole rappresentare una protesta formale nei confronti del Parlamento per la mancata ...

Sciopero scuola 7 e 8 gennaio : Protesta di docenti e personale ATA - lezioni a rischio : Le festività natalizie sono ormai agli sgoccioli e gli studenti si apprestano a far rientro a scuola. La ripresa delle lezioni è prevista per lunedì 7 gennaio 2019, ma a causa di uno Sciopero del personale docente e ATA, queste ultime potrebbero essere fortemente a rischio. La protesta, proclamata dall’associazione sindacale SAESE, andrà in scena anche nella giornata di martedì 8 gennaio 2019. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del ...

Manovra - Fi Protesta con gilet azzurri. Berlusconi 'Da gennaio in tutta Italia'. Lega 'Atteggiamento ridicolo' : Almeno sui temi dell'economia. Una mossa che spiazza e irrita i leghisti. Costretti a intervenire con una nota. Flash mob con i gilet. Fico interrompe la seduta La protesta forzista va in scena alla ...