Processo a Salvini? Crisi di governo Il futuro di Conte appeso al voto 5S : Se dovesse passare l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini e' molto probabile una Crisi di governo. E' quanto rilevano, in vista della consultazione online su Rousseau sul caso Diciotti e del successivo voto in Giunta del Senato, fonti di governo M5S, registrando in queste ore "preoccupazione" sulla vicenda. Segui su affaritaliani.it

Il quesito referendario sul Processo a Salvini desta alcune perplessità : “Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?” Eccolo il quesito referendario a cui gli iscritti al Movimento 5 Stelle e alla piattaforma Rousseau sono chiamati a rispondere lunedì 18 febbraio (dalle 10 alle 19). Un quesito referendario voluto dai vertici del Movimento che entro il 24 marzo (ma prima ancora martedì 19, nella Giunta per le ...

Consultazione sul Processo a Salvini - sul blog M5S critiche dei militanti 'Quesito stravolto per condizionare il voto' : In qualche caso, più in generale, sulla linea politica generale. Perché c'è chi parla di un appiattimento sulla Lega. Scrive Sergio Sperotto: 'Stiamo diventando come loro. Sì per dire no e si capisce ...

Caso Diciotti. Domani il M5S decide sul Processo a Salvini : per dire No bisogna votare Sì : Sul blog del Movimento 5 stelle il dossier sul Caso Diciotti: tra le righe si legge una "indicazione" che il movimento 5 stelle dà ai propri attivisti. La senatrice Nugnes: "La formula non è chiara". Intanto per effetto dell’autodenuncia il premier e i due ministri grillini entrano nel novero delle persone sotto inchiesta.Continua a leggere

Quesito fuorviante nel voto M5S su Rousseau sul Processo a Salvini - per dire No vota Sì : L'assurdo sbarca su Rousseau. Il Quesito, per come è posto, potrà portare a fraintendimenti, perché per dire No all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini devi votare Sì, per dire Sì al processo al ministro devi votare No. E sul blog delle Stelle, nel racconto dei fatti, viene orientato l'iscritto a pronunciarsi per salvare l'alleato leghista. Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma ...

Diciotti - sul blog M5S il lancio della consultazione sul Processo a Salvini : si vota lunedì dalle 10 alle 19 : «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere». È questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti...

M5S - lanciata la consultazione sul Processo a Salvini 'Se dici no all autorizzazione - vota sì'. Nugnes 'La formula non è chiara' : ... verso apertura fascicolo di NATALE BRUNO In un lungo passaggio si parla della particolarità del caso, provando a dimostrare che non c'è alcuna contraddizione rispetto alla linea politica sempre ...

Diciotti - lunedì il voto su Rousseau tra iscritti M5s. Il quesito : bisogna scegliere il No per mandare Salvini a Processo : “Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? – Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere – No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere”. E’ questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti di esprimersi sul caso della nave Diciotti. Il voto avverrà lunedì 18/2 ...

Diciotti - Berlusconi : “Salvini rischia il Processo? Begli alleati che si è trovato. Ci pensi sopra” : “Begli alleati che si è trovato Salvini. Ci pensi sopra anche su questo”. Lo ha detto sabato a Cagliari il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a proposito del voto in rete dei M5S sul voto in rete sul caso ‘Diciotti’. L'articolo Diciotti, Berlusconi: “Salvini rischia il processo? Begli alleati che si è trovato. Ci pensi sopra” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Jacopo Fo sul Processo a Matteo Salvini : "M5s segue logiche elettorali - io voterei si all'autorizzazione" : Sul voto online per decidere cosa votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, Jacopo Fo è lapidario: "Sinceramente non capisco". Intervistato dal Fatto Quotidiano lo scrittore appare smarrito per la decisione dei vertici pentastellati:"Spero non votino no. Anche Salvini, dal suo punto di vista, avrebbe tutta la convenienza a farsi processare. Quelle dei 5 stelle mi sembrano reazioni che seguono logiche elettorali. Io ...

Caso Diciotti - l'«asticella» dei 5 Stelle per il voto sul Processo a Salvini : «Ci vorrebbe il 70% di no» : «Martedì saprete la nostra posizione». Il voto sulla piattaforma Rousseau è fissato per domani, a lui è stato anche chiesto di preparare un video per spiegare i termini della questione Salvini-...

Diciotti - conto alla rovescia per il Processo a Salvini : decide la Rete : Un voto online degli attivisti del movimento 5 stelle si terrà alla vigilia della pronuncia della Giunta delle immunità del...

Marco Travaglio sul caso Diciotti : "M5S in crisi d'identità - iscritti votino Sì al Processo a Salvini" : "Fino a un anno fa, di fronte a un qualsiasi ministro indagato per sequestro di persona aggravato, il M5S non si sarebbe neppure posto il problema, perché avrebbe chiesto le immediate dimissioni dell'interessato. Ora nessuno si sogna di chiedere a Salvini di sloggiare: nemmeno le opposizioni, figurarsi gli alleati". Marco Travaglio critica la decisione del Movimento 5 stelle di affidare al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau la ...

Salvini a Processo sì o no - il M5s si affida a voto online sulla piattaforma Rousseau : Luigi Di Maio ha deciso di affidare la scelta alla base attraverso la piattaforma web: se vince il sì, governo a rischio. Se vince il no, possibili nuovi malumori nell’elettorato pentastellato