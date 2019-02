Poker Fiorentina

E’ una Fiorentina tutta cuore e… Chiesa - Poker esterno al Chievo : gialloblù sempre più ultimi : Gol ed emozioni al Bentegodi, con i viola che si prendono i tre punti nonostante l’inferiorità numerica arrivata per l’espulsione di Benassi La Fiorentina torna ad assaporare il gusto della vittoria, lo fa in casa del Chievo Verona che non riesce a sfruttare la superiorità numerica arrivata intorno all’ora di gioco per espulsione di Benassi. Paola Garbuio/LaPresse Un successo voluto ed ottenuto per gli uomini di Pioli, ...