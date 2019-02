PlanetSide Arena rimandato di nuovo | adesso uscirà assieme alla versione PS4

PlanetSide Arena è un battle royale con partite da 500 giocatori - articolo : Daybreak Games ha annunciato PlanetSide Arena, l'interpretazione in chiave battle royale del celebre franchise PlanetSide.PlanetSide Arena arriverà su PC il 29 gennaio 2019 al prezzo consigliato di €16,79 e, al lancio, avrà un gameplay da battle royale in prima persona in tre modalità: quella in singolo per 100 giocatori, quella per squadre da tre elementi, fino a 102 giocatori e una modalità inedita che mette di fronte due team da 250 ...