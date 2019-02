Perisic sempre pericoloso | Nainggolan compiuto Pagelle Napoli-Torino Diretta | 0-0

Inter - su Perisic c'è sempre l'Arsenal : i Gunners lo vorrebbero a gennaio : L'esterno croato Ivan Perisic ha deluso le aspettative in questa prima parte della stagione. Dopo un Mondiale da grande protagonista, con tanto di gol in semifinale contro l'Inghilterra e in finale contro la Francia, l'ex Wolfsburg non ha fatto la differenza fino ad ora mettendo a segno solo tre reti in campionato con due assist in diciotto presenze. Il giocatore non ha mai nascosto la propria volontà di fare un'esperienza in Premier League o ...