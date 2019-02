Pedofilia | il Papa | Ho voluto il summit come atto di forte responsabilità

Pedofilia - Papa : summit per sfida urgente : 12.28 Papa Francesco ha invitato a pregare per il summit dei vescovi sul tema della protezione dei minori nella Chiesa, che si terrà in Vaticano da partire da giovedì a domenica prossima. "Invito a pregare per questo appuntamento, che ho voluto come atto di forte responsabilità pastorale davanti a una sfida urgente del nostro tempo",ha detto il Papa dopo l'Angelus.

Arcivescono McCarrick accusato di Pedofilia - colpevole. Papa lo spreta : Il Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato il decreto conclusivo del processo penale che dichiara colpevole Theodore Edgar McCarrick, Arcivescovo emerito di Washington, accusato di pedofilia. E il Papa "ha riconosciuto la natura definitiva, a norma di legge", della decisione di ridurre il prelato allo stato laicale: questo rende il caso "res iudicata cioe' non soggetta a ulteriore ricorso". Lo afferma un bollettino ...

Pedofilia nella Chiesa - il Papa riduce allo stato laicale l’ex cardinale di Washington McCarrick : è la prima volta nella storia : Papa Francesco ha ridotto allo stato laicale l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick per Pedofilia. Un provvedimento che non ha precedenti nella storia della Chiesa cattolica. Era stato lo stesso Bergoglio, nel luglio 2018, a togliere la porpora a McCarrick. Già questa era una punizione durissima che Francesco aveva adottato, nel marzo 2015, anche per l’ex cardinale scozzese Keith Michael Patrick O’Brien, colpevole di aver abusato di alcuni ...

Pedofilia - verso il vertice di Papa Francesco : "Così la Chiesa deve combattere gli orchi" : A pochi giorni dal summit in Vaticano sulla piaga degli abusi sessuali da parte del clero, abbiamo intervistato don...

Pedofilia - in vista del summit voluto dal Papa - la Cei approva regolamento nazionale per la tutela dei minori : La Chiesa italiana si prepara al summit sulla Pedofilia organizzato da Papa Francesco in Vaticano. In vista di questo importante appuntamento che si svolgerà dal 21 al 24 febbraio 2019 e al quale parteciperanno tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo, il Consiglio permanente della Cei ha approvato il regolamento del Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa. Tra i suoi compiti: il ...

Il Papa ai vescovi Usa - tra Pedofilia e denaro. Il caso McCarrick - accusato di abusi e cardinale "delle Cayman" : Un ritiro spirituale di otto giorni è imposto da Francesco ai vescovi americani come "passo necessario" per rispondere "alla crisi di credibilità che voi state sperimentando come Chiesa". Il Papa non ci sta a farsi mettere sulla graticola dalle responsabilità della nuova ondata della crisi della pedofilia negli Usa, a cominciare dalle inchieste del procuratore di alcuni Stati (Pennsylvania, Illinois ...) e dal caso ...