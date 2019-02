Pedofilia e lobby gay | qui vien giù il Vaticano Settimana decisiva | voci

liberoquotidiano

: Grosse grane per Bergoglio: viene giù la Chiesa - Libero_official : Grosse grane per Bergoglio: viene giù la Chiesa - RobyS1966 : RT @StefanoIHS: @LaviniaBLR La corruzione dei minori è lo scopo principale della lobby satanista che diffonde il tumore del gender, della s… - enricoparenti2 : RT @StefanoIHS: @LaviniaBLR La corruzione dei minori è lo scopo principale della lobby satanista che diffonde il tumore del gender, della s… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Giovedì, per Papa Francesco, inizia il vertice inin un clima incandescente anche per la mobilitazione di forze che spingono in direzioni opposte. Nelle scorse settimane - nota il Giornale - il messaggio da Santa Marta è arrivato chiaro: non aspettatevi troppo da questo vertice. L'idea è a