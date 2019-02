Paura a Firenze | incendio all’Uci cinema di Campi Bisenzio | evacuate 1200 persone

fanpage

: RT @noitre32: Nordafricani fumano sul bus e poi aggrediscono l'autista La violenza a Monza dopo il rimprovero - leoberthi : RT @noitre32: Nordafricani fumano sul bus e poi aggrediscono l'autista La violenza a Monza dopo il rimprovero - Marcell09413723 : RT @noitre32: Nordafricani fumano sul bus e poi aggrediscono l'autista La violenza a Monza dopo il rimprovero - MenegazziMarina : RT @noitre32: Nordafricani fumano sul bus e poi aggrediscono l'autista La violenza a Monza dopo il rimprovero -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Tutti gli spettatori presenti nel multisala disono stati fatti uscire in via precauzionale. Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte in un locale tecnico. Nessun ferito grave (7 dipendenti sono rimasti intossicati) e la struttura resta aperta e funzionante.