Papa Francesco si fa fotografare con la spilletta ' Apriamo i porti'

(Di domenica 17 febbraio 2019) "". È la scritta sulla spilletta chetiene in mano mentre alla sua destra il sacerdote che quella spilletta gli aveva mostrato scatta un selfie. A postare la foto su Facebook è don Nandino Capovilla, parroco a Marghera (Venezia). Lo scatto è stato ripreso ieri, in occasione dell'incontro sul tema migrazioni, titolo "Liberi dalla paura", promosso e organizzato dalla Fondazione Migrantes della Cei, dalla Caritas Italiana e dal Centro Astalli da venerdì 15 a oggi a Sacrofano e a cui Bergoglio ha partecipato nella prima parte."Ha visto la spilletta che tenevo in mano e gliene ho spiegato il significato - scrive il sacerdote - Cosìl'ha presa e si è fatto scattare una foto tenendola in mano". Alle spalle dei due un addetto alla sicurezza del Pontefice. Don Nandino riferisce inoltre che il"ha chiesto di tenere per ...