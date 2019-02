tg24.sky

: RT @SkyTG24: Panini, pensionato trova rarissima figurina di Egidio Salvi - MEPoss : RT @SkyTG24: Panini, pensionato trova rarissima figurina di Egidio Salvi - SkyTG24 : Panini, pensionato trova rarissima figurina di Egidio Salvi - cristianobtweet : RT @frankspicc: E' il 'Gronchi rosa' delle figurine #Panini: un pensionato alessandrino l'ha trovata in soffitta -

(Di domenica 17 febbraio 2019)diUn 62enne hato il cimelio nel suo solaio a Serravalle Scrivia. L’immagine del calciatore del Brescia è unica perché nella stagione 1965-66 fu stampata per errore: la casa editrice si accorse in ritardo che nell'album non c'era spazio per attaccare laParole chiave: