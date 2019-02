Panini - pensionato trova rarissima figurina di Egidio Salvi : Panini, pensionato trova rarissima figurina di Egidio Salvi Un 62enne ha trovato il cimelio nel suo solaio a Serravalle Scrivia. L’immagine del calciatore del Brescia è unica perché nella stagione 1965-66 fu stampata per errore: la casa editrice si accorse in ritardo che nell'album non c'era spazio per attaccare la ...