Pagelle Napoli-Torino | highlights e tabellino del match – VIDEO

Zurigo-Napoli 1-3 - Pagelle / A Re Carlo bastano 20 minuti per scorgere gli ottavi : MERET. Per ottanta minuti si gode un tranquillo e meritato riposo in terra elvetica. Poi negli ultimi dieci minuti accade l’imponderabile e il povero Meret incassa un rigore-sfregio dello sbruffone Kololli. Lo Zurigo potrebbe persino farne un altro ma è proprio il pipelet azzurro a evitare la beffa, opponendo il corpo alla semirovesciata di Khelifi – 7 Al 15’ si impapera sotto porta come successo poco prima al collega elvetico: per fortuna è più ...

Fiorentina-Napoli 0-0 - Pagelle / Almeno questa volta i giocatori sono scesi in campo : MERET. I suoi compagni stasera sono impegnati in una gara grottesca, a chi si divora più gol. Lui, di suo, ci mette una caterva di rilanci sbagliati, nel vano tentativo di scavalcare il pressing viola. Epperò quando la Patria napoletana chiama, Meret risponde alla grande su uno spaventoso tiro di Veretout – 6,5 L’unico e solo tiro pericoloso che la Fiorentina fa in porta: Meret c’è – 6,5 HYSAJ. Solita e solida partita dell’era ancelottiana, di ...

Napoli-Samp 3-0 - Pagelle / La psicologia paterna di Re Carlo cancella l’anomalia di Milano : MERET. La Samp è un fantasma che aleggia e che raramente prova a materializzarsi ma Meret non si spaventa mai. Unico sussulto, un tiro di Saponara al 61’ che para con comodo. Do you remember Saponara, dear Ilaria? Struggenti rimpianti dell’empolizzazione che fu – 6 Ti sei fatto distrarre da Saponara e hai passato sotto silenzio l’intelligente uscita dai pali (74’) a fermare Quagliarella, che già Maksimovic aveva un po’ contribuito a rallentare – ...

Milan-Napoli 2-0 - Pagelle / Adesso Re Carlo dovrà attingere alla sua esperienza di allenatore leggendario : MERET. Stasera luci spente per tutti a San Siro, anche per l’incolpevole Meret. Certo, è impotente sulle due cagliose del Piatek, l’unico polacco buono stasera in campo, ma sul Napule il buio è totale – 5 Il Milan due tiri in porta fa e realizza tutti e due: imparabili – 6 MALCUIT. Viene voglia di dargli l’unica sufficienza di questo maledetto martedì, se non altro perché sulla sua fascia un po’ di vita c’è. Mette tantissime palle al centro, ...

