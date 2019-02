Ok alla manovra fiscale Calano l' Imu e la Tari

Finanziaria. Lupo : questa manovra va riscritta - non piace neppure alla maggioranza : "Il governo Musumeci prenda atto che perfino alcuni deputati della stessa maggioranza non condividono questa legge di stabilità che, come il PD ha ribadito più volte, colpisce il mondo del lavoro, le ...

Ue in campo per Bankitalia e Consob : "Preservarne l’indipendenza" | E arriva una nuova critica alla Manovra : arriva il monito di Bruxelles dopo il duro attacco da parte di Salvini e Di Maio, che chiedevano "più discontinuità"

Italia - Dombrovskis : «Danni all’economia dalla prima versione della manovra» : Moscovici frena sull’ipotesi di nuove misure da chiedere all’Italia alla luce del peggioramento dell’economia. Giudizio rinviato ai prossimi mesi...

Fisco - dai bonus asili nido e cultura alle detrazioni per la casa : tutti gli sgravi previsti dalla manovra : La manovra del cambiamento non ha modificato granché le detrazioni e i bonus fiscali già esistenti. Alcuni dei quali avvantaggiano tutti i contribuenti, compresi quelli con redditi alti, perché non sono legati a requisiti Isee: per esempio il bonus asili nido, che sale da mille a 1,500 euro indipendentemente dai guadagni dei genitori, e tutte le agevolazioni sulla casa. Il governo ha trovato solo lo spazio per qualche piccola variazione sul ...

La manovra traballa : Commissione Ue - Upb e Fmi tagliano le stime sul pil : A nemmeno due mesi dalla conclusione del braccio di ferro tra Roma e Bruxelles che ha rivisto e corretto la manovra economica 2019, l'impianto italiano sui conti pubblici mostra già i primi innegabili segni di cedimento. Oggi sulle bassissime stime di crescita del Belpaese hanno parlato in tre: la Commissione europea, seppure ancora con indiscrezioni (non smentite, domani la comunicazione ufficiale) che dicono di un drastico taglio al ...

Dalla «manovra» al decreto per Genova - Le 245 norme attuative che mancano : Il governo Conte, inoltre, ha ereditato 641 provvedimenti attuativi dagli esecutivi Renzi e Gentiloni. Ma la maggioranza gialloverde su questo punto è poco trasparente: l’ultimo e unico report risale all’8 luglio

Pil. Di Maio : "Nessuna manovra correttiva". E attacca : "Il Pd non ci ha portato fuori dalla crisi" : ...che si continui a tagliare welfare e diritti per finanziare un debito che comunque continua a crescere o volete che si cominci ad aiutare le persone che hanno bisogno per far crescere l'economia? Da ...

allarme Bce su conti Italia : 'Presto per parlare di una manovra bis ma il troppo debito mina sovranità' : Il presidente della Banca centrale europea avverte che l'economia Italiana cresce non solo 'meno di prima', ma 'significativamente meno delle attese

Conte dopo l'allarme di Bankitalia : <br>"Manovra bis è da escludere" : Le recenti previsioni di Bankitalia per il 2019 sono tutt'altro che rosee, ma l'esecutivo di Giuseppe Conte non sembra così preoccupato, fiducioso che la manovra finanziaria approvata a fine 2018 contribuisca ad evitare la tragedia. Il premier, per ora, sembra voler escludere una manovra bis nell'immediato futuro:Siamo a gennaio e non sono ancora partite le nostre misure, una manovra bis è da escludere allo stato. [...] Noi le congiunture ...

allarme recessione - Conte esclude manovra bis : 'È prematura' - : Dopo i dati diffusi da Bankitalia, il premier rassicura: il governo si è predisposto per tempo. Attacca Di Maio: "Ipotetica recessione guarda caso il giorno dopo che abbiamo lanciato reddito di ...

allarme recessione - Conte : troppo presto pensare ad una nuova manovra : Fa discutere l'ipotesi di un referendum sul reddito di cittadinanza avanzata da Fratelli d'Italia. Di Maio replica :'Pd e FdI si dimenticano dei poveri ma Pci e Msi lo avrebbero votato' -

Treu : "In manovra pochi stimoli alla crescita" : L'introduzione di una serie di "paletti" e della "clausola di salvaguardia" per il controllo della spesa pubblica su reddito di cittadinanza e quota 100 sono giusti per il presidente del Cnel Tiziano ...