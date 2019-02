Oggi è la Giornata del gatto 2019 | sono 7 | 5 milioni i mici italiani in festa

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni Oggi - 15 febbraio : giornata positiva per l'Acquario : Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 febbraio 2019: Scorpione pronto a dedicare più tempo all'amore, Pesci settimana piena di emozioni, tutti gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni Oggi - 12 febbraio : Vergine buona giornata - gli altri segni? : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni di oggi 12 febbraio 2019: Scorpione non al meglio, Gemelli ricerca di stabilità, tutti gli altri segni

Oggi è il Darwin Day - la giornata dedicata al padre dell’evoluzionismo : ecco perché : Il 12 febbraio, ogni anno, si festeggia il “Darwin Day”: una ricorrenza pensata per celebrare la memoria del famoso scienziato Charles Darwin, padre dell’evoluzionismo e autore de “L’origine della specie”, l’opera che ha rivoluzionato per sempre il modo di guardare al mondo. Ma perché si festeggia proprio Oggi e a quale scopo, dopo più di un secolo dalla sua nascita?Continua a leggere

Salvini : Oggi è una buona giornata - ma non per tutti : Roma – “buona giornata Amici. Per molti, ma non per tutti”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, che posta una sua foto con un barattolo di Nutella. L'articolo Salvini: oggi è una buona giornata, ma non per tutti proviene da RomaDailyNews.

Video/ FOggia Pescara - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 23giornata - : Video Foggia Pescara , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, giocata allo Zaccheria nella 236giornata del Campionato di Serie B.

Serie A - 23^ giornata : i risultati di Oggi. Atalanta al quarto posto! Vittorie di Torino e Frosinone : Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 23^ giornata della Serie A 2019 di calcio e lo spettacolo non è mancato. Il Torino continua a volare, ha sconfitto l’Udinese per 1-0 e si è così portato all’ottavo posto in classifica in piena lotta per un posto in Europa League. I granata ringraziano Ola Aina che ha sbloccato la contesa al 31′ con un fantastico colpo di testa su cross di Ansaldi dalla sinistra, i ...

Serie B - 23giornata : Pescara fermato dal FOggia - il Livorno batte il Cosenza 2-0 : Foggia-Pescara 1-1 44' Deli, F,, 66' Tutino su rig., P, Foggia, 3-5-2,: Leali; Martinelli, Ranieri, Billong; Loiacono, Deli, 81' Mazzeo,, Busellato, Greco, 81' Agnelli,, Kragl; Galano, Iemmello. ...

Pronostici Serie B / Quote e scommesse : focus su FOggia Pescara - chi vincerà? - 23giornata - : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse fissate alla vigilia per le partite della 23giornata del campionato cadetto, 9-10 febbraio 2019.

Diretta Fed Cup 2019/ Svizzera Italia streaming video e tv - orario delle partite - tennis - Oggi 2giornata - : Diretta Svizzera Italia Fed Cup 2019, streaming video e tv: la nazionale azzurra di tennis femminile nel Secondo Gruppo Mondiale, oggi la 2giornata.

Oggi torna la Giornata di Raccolta del Farmaco : dove partecipare a Olbia e in Gallura : Le farmacie aderenti all'iniziativa. Oggi sabato 9 febbraio 2019 torna in tutta Italia la XIX edizione della GRF " Giornata di Raccolta del Farmaco. In 104 Province, nelle oltre 4.500 farmacie che ...

Oggi la 'Giornata della Raccolta del Farmaco'. Ecco dove : Sabato, 9 febbraio, anche Livorno aderirà alla 19° Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dal Banco Farmaceutico , Fondazione onlus, con numerosi

Oggi Lazio-Empoli da il via alla 23giornata : Comincia Oggi la super spezzettata 23esima giornata del campionato di calcio di serie A con l'anticipo Lazio-Empoli allo stadio Olimpico, a causa della partita del 6 Nazioni di rugby, Italia Galles, ...

Buona giornata - Canale 5/ Streaming video del film con Diego Abatantuono e Lino Banfi - 5 febbraio 2019 - Oggi - : Buona giornata, la trama e il cast del film commedia in onda su Canale 5 oggi, martedì 5 febbraio 2019 con Christian De Sica.

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Italia seconda con l’argento di GOggia : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...