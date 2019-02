agi

Obama e Jordan insieme per creare una Lega di basket in Africa con l'Nba

(Di domenica 17 febbraio 2019) Barack Obama lavorerà con Michaele la Nba per lanciare unaprofessionstica diin. Il campionato dovrebbe partire a gennaio, con dodici squadre. Lo ha annunciato il commissioner della Nba, Adam Silver. Obama ha lanciato ieri un video su Twitter in cui spiega il suo progetto: nel filmato, lungo due minuti e trentasette secondi, e presente sull'account della Nba, scorrono immagini del Rwanda, di giovani atleti, di partite in, e con un messaggio finale lanciato dall'ex presidente degli Stati Uniti: "Anche se tu sei il miglior giocatore, il tuo lavoro non è soltanto dimostrarlo, ma rendere migliori i tuoi compagni di squadra". Il video ha già ottenuto due milioni e mezzo di visualizzazioni.