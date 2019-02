Non Mentire prima puntata: trama e anticipazioni 17 febbraio 2019

cubemagazine

(Di domenica 17 febbraio 2019) NON. Domenica 17va in onda inserata su Canale 5 la nuova fiction che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. DOVE VEDERE LE PUNTATENoncast La fiction è prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Il cast è composto da Alessandro Preziosi, Greta Scarano, Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. La serie è tratta da una produzione originale di Two Brothers Pictures per ITV scritta da Jack e Harry Williams, distribuita da All3Media International Limited.Non17Laura (Greta Scarano), amata insegnate di un liceo di Torino, ha appena concluso la sua relazione con Tommaso (Matteo Martari), quando Andrea (Alessandro Preziosi), padre di uno dei suoi studenti, le chiede di ...