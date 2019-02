Nobel per la Pace a Donald Trump Il presidente americano si ' autocandida'

Trump : Abe mi sponsorizza per il Nobel : 4.50 Nessuna conferma, né smentita, da parte del governo giapponese alle dichiarazioni del presidente Trump, circa il sostegno del premier nipponico Shinzo Abe alla nomina di Trump per il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi sulla denuclearizzazione della penisola coreana. Abe-secondo Trump stesso- avrebbe indirizzato una lettera di 5 pagine al comitato norvegese, menzionando il lavoro svolto durante il vertice di Singapore dello scorso ...

Il Premio Nobel per la pace Sánchez accusato di molestie : Óscar Arias Sánchez, Premio Nobel per la pace nel 1987 nonché ex presidente della Costa Rica, è stato in questi giorni accusato di "molestie".Una psichiatra e attivista anti-nucleare costaricana, Alexandra Arce von Herold, ha infatti di recente presentato alla Procura di San José a carico del politico pacifista, alla guida del Paese centroamericano dal 1986 al 1990 e dal 2006 al 2010, una denuncia per "aggressione sessuale". Secondo la ...

Una donna ha accusato di molestie sessuali Oscar Árias - ex presidente del Costa Rica e vincitore di un Nobel per la pace : Oscar Árias – ex presidente del Costa Rica e vincitore nel 1987 del Nobel per la pace – è stato accusato di molestie sessuali da una donna. La donna, un’attivista per il disarmo nucleare, ha detto di essere stata molestata

Andrea Lorusso propone Matteo Salvini al Nobel per la Pace : Sembra una barzelletta, ma la realtà è che qualcuno ha seriamente proposto di candidare Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'interno, al Premio Nobel per la Pace. Nelson Mandela, Al Gore, Kofi Annan, Medici Senza Frontiere, Barack Obama, Malala Yousafzai. E poi Matteo Salvini. L'idea è stata proposta da Andrea Lorusso, giornalista e attivista politico, attraverso un suo articolo pubblicato su Affari Italiani. Nel suo articolo, il ...

La proposta per assegnare il Nobel per la Pace a Matteo Salvini : “È paciere dei mari” : Matteo Salvini Nobel per la Pace. Un'ipotesi che, secondo Affaritaliani, non è poi così assurda. Il giornale propone infatti di dare il Nobel al ministro dell'Interno per quanto fatto in tema di flussi migratori e sbarchi, tanto da definire Salvini come "paciere dei mari". E l'appello viene condiviso dalla pagina Facebook della Lega.Continua a leggere

Nobel Pace : 520.000 firme per Lula : ANSA, - BUENOS AIRES, 30 GEN - Quando mancano tre giorni alla scadenza della presentazione delle candidature per il Premio Nobel per la Pace 2019, oltre 520.000 persone hanno firmato l'appello di ...

Patto Trasversale per la Scienza : firmano due Premi Nobel : Però Nazzareno non si è arreso, continua a insegnare ad allievi che arrivano da tutto il mondo e soprattutto ha messo il suo talento e la sua esperienza al servizio dell'impegno culturale, civile e ...

Lasciate in pace Jim Watson - Nobel per il Dna che teorizza l'inferiorità dei neri : Si diede alla politica e alla gestione dei business scientifici, guidando con una certa arroganza la nascita del Progetto genoma umano. Anche nella scoperta della doppia elica il suo ruolo creativo ...

La classifica dei paesi più «intelligenti» del mondo (per Nobel - QI e risultati scolastici) : Forbes pubblica un ranking dei paesi «più intelligenti», riportando il lavoro dell'agenzia Vouchercloud che si è presa la briga di scandagliare tre parametri e le relative classifiche di misure quantificabili: il numero dei premi Nobel; il quoziente intellettivo secondo i test QI; e i risultati scolastici. Ciascuno di questi tre parametri, nello scopo del sondaggio, rappresenta un momento nel tempo storico: quindi, il ...

Premio Nobel privato di titoli per dichiarazioni razziste - : Il ricercatore ha quindi dichiarato: "Tutta la nostra politica sociale si basa sul fatto che le loro capacità mentali corrispondono alle nostre, ma tutti i test dimostrano che non è così". James ...

"I neri sono geneticamente inferiori" - nuove frasi razziste del premio Nobel che perde tutti i titoli onorari : Da scopritore del Dna, vincitore del Nobel e scienziato acclamato in tutto il mondo a reietto, privato dei titoli onorifici proprio dal laboratorio dove ha lavorato per decenni. James Dewey Watson , una delle menti più brillanti del '900, è di nuovo nella bufera per frasi ...

La super tassa ai ricchi che piace ai premi Nobel dell'economia : Secondo Krugman infatti, in un mercato dove l' economia è basata sulla competivitià, se ad esempio si viene pagati 500 dollari all'ora, ad ogni ora in più di lavoro corrispondono altri 500 dollari ...

AL VIA LA 12ESIMA EDIZIONE DI ''STRADE'' : NUOVE PROPOSTE DEL TEATRO AL NobelPERLAPACE : Per gli spettacoli della rassegna , ingresso 10 euro, saranno attive le prevendite presso la libreria Polarville, in via Castello all'Aquila. Al termine degli spettacoli ci sarà il consueto incontro ...

