Nigeria | rimandate le elezioni per mancanza di materiale elettorale

(Di domenica 17 febbraio 2019) Nella giornata di ieri, 16 febbraio, gli elettori dello Stato federale dellaattendevano di poter esprimere il proprio voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e dei rappresentanti del Parlamento.A cinque ore dall’apertura ufficiale dei seggi la CommissioneNazionale Indipendente (INEC), organo di garanzia del corretto svolgimento del voto, annuncia il rinvio delleal 23 febbraio. Mahamood Yakubu, Presidente della Commissione, a poche ore dalla decisione straordinaria dichiara l’espletamento del voto “non più fattibile” e che la scelta del rinvio è stata valutata come necessaria per garantire un voto equo e libero....