Niente accordo sul candidato sindaco | la riunione della Lega di San Severo finisce a

Usa - raggiunto un accordo bipartisan anti-shutdown : Niente muro con il Messico ma un reticolato : Il testo non parlerebbe di muro col Messico, ma prevedrebbe 1,375 miliardi di dollari per realizzare delle barriere al confine

Niente Cina per Hamsik - manca l’accordo : Due righe, asciutte e sintetiche, pubblicate in serata sul sito del Calcio Napoli cambiano il corso di una storia che sembrava gia' scritta. Il trasferimento di Hamsik in Cina rimarra' un sogno per il capitano azzurro. Non se ne fa piu' Niente. Il colpo di scena e' clamoroso e la Societa' lo spiega con poche parole. ''Il Calcio Napoli - e' il testo del comunicato ufficiale - ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi ...

Elisabetta Gregoraci - “Niente uomini per tre anni altrimenti…”. Lo strano accordo con Briatore : È passato ormai qualche mesetto dall’annuncio ufficiale della separazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Nonostante la decisione consensuale e il rispetto reciproco confermato dai rapporti pacifici mantenuti dalla coppia, il loro distacco continua a far parlare nei salotti del gossip. L’ultima rivelazione riguardante i genitori di Nathan Falco, arriva dal programma CR4- La repubblica delle Donne. A sganciare l’indiscrezione è, ...

Niente accordo Milan-Fassone : oggi nuova udienza in Tribunale : Non sarebbe stato raggiunto alcun accordo, al momento, tra l'ex ad del Milan Marco Fassone e la società rossonera L'articolo Niente accordo Milan-Fassone: oggi nuova udienza in Tribunale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato : il Lecce 'ripiomba' su Ceravolo - Pettinari-Crotone Niente accordo (RUMORS) : Il Calciomercato del Lecce torna a riaccendersi. Nel match contro il Benevento è apparsa evidente una mancanza in attacco: serve una prima punta che possa agevolare i giallorossi in zona realizzativa e che possa anche far rifiatare La Mantia. Trattative Lecce All'inizio del Calciomercato si era parlato di Ceravolo, ma dopo il forte interesse di Benevento e Cremonese il Lecce aveva virato su altri obiettivi: Tumminello e Pucciarelli su tutti. ...

Quell'accordo siglato dall'ex ministro Orlando : "Niente ergastolo per Battisti" : Condannato in Italia a due ergastoli per quattro omicidi, Cesare Battisti si era reso irreperibile dopo l'ordine di arresto emesso dal giudice del Tribunale Supremo brasiliano, Luiz Fux, e il decreto ...

Trump batte i pugni sul tavolo e sbatte la porta : Niente accordo con i democratici su shutdown e muro : Si è conclude con un nulla di fatto il vertice del Presidente con l'opposizione democratica per provare a riaprire i ministeri. Trump parla di una «una completa perdita di tempo», gli avversari di un «comportamento infantile». Il nodo dei 5,7 miliardi di dollari per il muro del Messico...

Caterina Balivo mamma : “I miei figli non vanno per Niente d’accordo” : Caterina Balivo e il rapporto dei figli Guido Alberto e Cora Confessioni da mamma per Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me ha ammesso che i suoi figli non vanno molto d’accordo. La presentatrice ha avuto dal marito Guido Maria Brera due bambini: Guido Alberto, 6 anni, e Cora, 1 anno e mezzo. I […] L'articolo Caterina Balivo mamma: “I miei figli non vanno per niente d’accordo” proviene da Gossip e Tv.

Sturaro Genoa - lavori in corso con la Juventus ma ancora Niente accordo : Sturaro Genoa – Stefano Sturaro si avvicina sempre di più al suo ritorno al Genoa. Dopo un inizio di stagione da incubo in prestito allo Sporting Lisbona senza riuscire a scendere mai in campo per via di un infortunio, il centrocampista italiano potrebbe ora finalmente iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. LEGGI […] L'articolo Sturaro Genoa, lavori in corso con la Juventus ma ancora niente accordo proviene da Serie A News ...

Shutdown del governo Usa - Niente accordo tra Trump e i democratici sul budget per il muro anti-immigrati : Lo Shutdown del governo degli Stati Uniti è scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

Manovra - l’Ue dà l’ok all’accordo con l’Italia : Niente procedura d’infrazione : Il collegio dei commissari europei ha dato il via libera all'accordo con il governo italiano sulla Manovra varata da Roma e ora in discussione in Parlamento. Non ci sarà, quindi, la procedura d'infrazione dopo la revisione del deficit da parte dell'esecutivo e la nuova proposta presentata a Bruxelles.Continua a leggere