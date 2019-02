Nicoletta Mantovani oggi : malattia e compagno - come sta la moglie di Pavarotti : Nicoletta Mantovani oggi : malattia e compagno , come sta la moglie di Pavarotti Cosa fa oggi Nicoletta Mantovani Mantovani conosce Luciano Pavarotti nel 1993 e tra i due nasce subito una tenera intesa. Al tempo Pavarotti era sposato con Adua Veroni e quando iniziano ad apparire sui giornali scatti rubati dei due, ora a Pesaro, ora alle Barbados, è subito scandalo. I due amanti escono allora allo scoperto: lui è pronto a chiedere il divorzio. ...

Nicoletta Mantovani a Unici : l’amore per Pavarotti - la lotta contro la malattia : Nicoletta Mantovani , la seconda moglie di Luciano Pavarotti , ha raccontato alcuni aspetti inediti della loro vita insieme a Unici , la trasmissione in onda su Rai 2. La Mantovani ha sottolineato quanto sia stato un privilegio stare con il grande tenore: Stare al suo fianco è stata un’esperienza straordinaria, perché mi ha insegnato tanto, anche a comprendere di più il mondo. Luciano era una persona che, nonostante fosse un mito vivente, rimaneva ...

Nicoletta Mantovani : età - altezza - figlia - malattia - compagno : Nicoletta Mantovani ha legato per sempre il suo nome a Luciano Pavarotti. Ha conosciuto il tenore quando era solo una studentessa di Scienze Naturali e la loro storia d’amore è iniziata nello scandalo non solo per la notevole differenza di età (la Mantovani era più giovane di ben 34 anni), ma soprattutto perché il grande maestro della musica lirica all’epoca era ancora sposato con Adua Veroni, fidanzata storica dalla quale aveva avuto tre figlie ...