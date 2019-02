Nel giorno che celebra la Festa del Gatto muore Franco Rosi | la voce del

'Massimo Nel cuore' - San Giorgio a Cremano ricorda Troisi il 19 febbraio - giorno del suo compleanno : Nella sua città natale cominciò a esibirsi con spettacoli di cabaret al Centro Teatro Spazio ancora oggi in attività.

Cna * economia : « Nel 2018 perse 48 ditte artigiane al giorno - Alto Adige e Trentino in controtendenza » - : Centro Studi Cna: nel 2018 perse 48 ditte artigiane al giorno. Alto Adige e Trentino in controtendenza. Corrarati: 'Mantenere e migliorare le misure delle Province a sostegno delle piccole imprese. ...

Valentino Rossi - 40 cose da sapere Nel giorno del compleanno del Dottore : La Cagiva 125 con la quale corse in Sport Production prima di arrivare al mondiale. 8. Mito2 . Nei primi anni '90 le moto in Tv si vedevano su TelePiù. Nico Cereghini era il commentatore, il ...

Valentino Rossi - l'intervista esclusiva di Guido Meda Nel giorno del suo compleanno : "Sì è vero, ma era diverso il tempo, l'epoca, il mondo. Si poteva anche avere una rivalità vera con tutto quello che comportava. Adesso la furbizia la fa da padrona , è una cosa di comodo. Adesso far ...

Lamezia - botte e maltrattamenti alla moglie : arrestato 32enne Nel giorno di San Valentino : Lamezia Terme " E' il giorno tanto atteso dalle coppie di innamorati quando giunge una chiamata al numero di emergenza 112 per segnalare forti urla che provenienti da un'abitazione nel centro di ...

Auguri di San Valentino : pensieri ironici e originali Nel giorno degli innamorati : Il giorno di San Valentino è arrivato ma non avete ancora trovato la frase giusta per spedire un Augurio al vostro partner? Il web è pieno di idee romantiche, a volte fin troppo sdolcinate, attraverso le quali esprimere i propri sentimenti alla persona del vostro cuore, sia essa il marito o la moglie, fidanzato o fidanzata o semplicemente un caro amico o amica. Eppure non è un Augurio tanto esplicito ciò che state cercando, ma un pensiero ...

Anche Nel giorno di San Valentino - 48 donne vittime di violenze : Secondo lo studio dell'Università popolare delle discipline analogiche ogni giorno, ogni 2 ore una donna subisce violenza. Serve educare ai sentimenti

Un talento al giorno – PresNel Kimpembe - il calciatore in gol con il Psg : Presnel Kimpembe (Beaumont-sur-Oise, 13 agosto 1995) è un calciatore francese, difensore del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese, con cui si è laureato campione del mondo nel 2018. Nel 2005 è passato al centro di formazione del Paris SG, il debutto con la prima squadra è giunto nella decima giornata di campionato contro il Lens, rimpiazzando al 75º minuto Thiago Motta. Nella stagione 2016-2017 gioca le prime tre partite di ...

Le notizie del giorno – Lutto Nel mondo del calcio e nuovo incendio in Brasile : Le notizie del giorno – Lutto nelle ultime nel mondo del calcio. E’ morto infatti all’età di 81 anni Gordon Banks, portiere della nazionale inglese campione del mondo nel 1966. La notizia è stata riportata direttamente dallo Stoke City, una delle squadre in cui ha militato. Grandissimo estremo difensore, è stato considerato come uno dei migliori portieri di sempre nella storia, ha collezionato 73 presenze in nazionale, con i club ha ...

Ragusa - due bus urbani guasti Nello stesso giorno : Ragusa due bus urbani guasti nello stesso giorno. Per Mario Chiavola di Ragusa in Movimento situazione ai minimi termini, il servizio gestito da Ast

Le notizie del giorno - Nuovo terremoto Nel campionato di Serie B : terremoto nel campionato di Serie B che rischia di portare clamorose conseguenze già nella stagione in corso. Nel dettaglio è finito nel mirino lo Spezia, nella giornata di oggi infatti è stata applicata la misura cautelare interdittiva per un anno nei confronti dell’amministratore delegato Luigi Micheli, il presidente Stefano Chisoli ed anche il presidente della società dilettantistica spezzina Valdivara Cinque Terre. ...

Cambia la data di Atalanta-Fiorentina : accolta la richiesta Viola di non giocare Nel giorno dell’anniversario della morte di Astori : Cambiano le date di Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina: accolta la richiesta della società Viola di non giocare il 4 marzo, data dell’annivversario della morte di Davide Astori. Partita spostata al 3 marzo A partire dall’anno scorso, il mese di marzo ha tristemente assunto un significato particolare per tutti i tifosi della Fiorentina. Il 4 marzo 2018 i tifosi Viola sono venuti a conoscenza della morte del proprio capitano, ...

Udine - blitz di CasaPound Nel giorno del Ricordo : A Udine , il Giorno del Ricordo si chiude con una nota polemica. Mentre il Comune ha ufficialmente intitolato il parco cittadino ai martiri delle foibe , CasaPound ha deciso, nonostante il divieto ...

Le notizie del giorno – Calciatore muore Nel sonno [NOME e DETTAGLI] : Le notizie del giorno – Sono ore terribili per il mondo del calcio, prima il ritrovamento del corpo senza vita dell’attaccante Emiliano Sala, poi l’incendio nel centro sportivo del Flamengo dove sono morti 10 giovani calciatori. Adesso una nuova notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. Un Calciatore è morto nel sonno, si tratta di Francesco Gennari, Calciatore della Stagnolmese, il decesso è avvenuto nella sua casa alla ...