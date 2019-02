NBA | All-Star Weekend | gara delle schiacciate | vince Hamidou Diallo VIDEO

NBA - Skills Challenge : vince Jayson Tatum che va a segno da metà campo : La via l'ha indicata Luka Doncic, ma Jayson Tatum è quello che ne ha raccolto i frutti; trionfatore nello Skills Challenge dopo essere stato battuto in rapidità da Trae Young, ma abile nel trovare in ...

NBA - All-Star Weekend : Joe Harris batte Steph Curry nella gara del tiro da tre punti : Tutti aspettavano il testa a testa dall'arco segnato della famiglia Curry, ma a metterci lo zampino ci ha pensato il tiratore che non ti aspetti. Joe Harris, alla prima partecipazione in carriera alla ...

Domenica alle 17 al Sanbàpolis arriva la vice capolista Soverato : Dopo la sconfitta al tie break di Caserta, la Delta Informatica Trentino tornerà finalmente ad abbracciare i propri tifosi, vogliosi di non perdersi la prima uscita casalinga della pool promozione ...

NBA - All-Star Weekend : Kyle Kuzma MVP del Rising Star Challenge. 13 punti per Doncic : ROMA - L' All -Star Weekend inizia con il Rising Star Challenge , la sfida tra le promesse dell' NBA . Da una parte i rookie e i sophomores del mondo USA, dall'altra quelli del resto del mondo. Le matricole della Lega e i giocatori del secondo anno si sono dati battaglia a suon di schiacciate e giocate spettacolari: vince, dopo due anni di digiuno, il Team USA : 161-144. VINCE TEAM ...

NBA - Del Piero : 'Lo sport è spettacolo - e niente è meglio dell'All-Star Game' : Alessandro Del Piero vive ormai da anni più a Los Angeles che in Italia, e la sua frequentazione USA lo ha reso sempre più appassionato di quel mondo NBA che aveva già apprezzato a distanza nei suoi anni da calciatore , con le amicizie con Steve Nash e le presenze a bordocampo anche alle finali NBA a testimoniarlo, . In questo weekend che ...

NBA - i nuovi finalisti per la Hall of Fame : ci sono anche Ben Wallace e Chris Webber : ... a capo dell'Arca di Gloria di Springfield " per cui siamo orgogliosi di celebrare la carriera di questi incredibili uomini e donne che hanno avuto un impatto impressionante sul nostro sport". Chi, ...

NBA - All Star Game 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Gara da 3 punti e schiacciate : Si è aperto ieri uno degli eventi più attesi della stagione per tifosi e appassionati del basket NBA. A Charlotte, in North Carolina, è cominciato infatti l’All Star Game 2019, la rassegna che offre quanto di meglio il mondo della pallacanestro statunitense sia in grado di offrire. Dopo la Mtn Dew Ice Rising Stars, disputata nella giornata di ieri, l’evento proseguirà questa notte con la Teco Bell Skills Challange, sfida di abilità ...

