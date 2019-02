Nasce il Nuovo Espresso | giovedì al teatro Argentina di Roma la presentazione al pubblico

MotoGP - Valentino Rossi a Sky : 'Ecco come Nasce il mio nuovo casco'. FOTO E VIDEO : È stato lo stesso Valentino a dare lo spunto a Drudi per questa nuova creazione , come spiega in un'intervista a Sky Sport: "Al momento di fare il casco per i test invernali, ho lanciato la sfida ad ...

Formula1 - Nasce Alfa Romeo Racing. Nuovo nome e logo per Sauber : Una sinergia iniziata lo scorso anno, con l'ottavo posto nel campionato di F1, che prosegue in questa stagione con l'arrivo del pilota Kimi Raikkonen, campione del mondo 2007, ad affiancare l'...

Nasce il Toro di Belotti con il nuovo Zaza : TORINO - Adesso si può dire, perché mai li avevamo visti giocare così, entrambi con tale intensità, entrambi così inseriti nel contesto. Non solo Belotti , cioè. Anche Zaza . Insieme, fin dal primo ...

Exellula - il nuovo centro per le terapie avanzate che Nascerà alle porte di Milano : Miami (Usa) – Si chiama Exellula e dal 2022 sarà il primo centro totalmente dedicato allo sviluppo e alla produzione di terapie avanzate come quelle cellulari e geniche in conto terzi, con un investimento di oltre 20 milioni di euro. Un servizio dedicato ad altri centri di ricerca e alle compagnie biotech realizzato alle porte di Milano da parte dell’italiana Anemocyte. L’annuncio è stato dato durante la conferenza scientifica Phacilitate: ...

Inter-Milan - a Milano Nasce il nuovo derby del gol : La Gazzetta dello Sport apre un parallelo tra Icardi e Piatek, spiegando come a Milano stia per nascere una nuova sfida tra bomber. ' Icardi contro Piatek, dopo la partenza di Higuain, è il nuovo derby del gol di ...

Al Green di Corigliano Nasce Nuovo indirizzo : "Servizi culturali e spettacolo" : ... comunicazione multimediale e le tecnologie specifiche utili per l'elaborazione dei suoni e delle immagini utilizzate nel mondo della fotografia , del cinema e della televisione ; preparazione per ...

Firmato il trattato di Aquisgrana : Nasce il nuovo asse Francia-Germania per l'Europa : Il 22 gennaio 2019, esattamente 56 anni dopo la firma del Patto dell'Eliseo tra Charles De Gaulle e Konrad Adenauer, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Angela Merkel hanno sottoscritto il Patto di Aquisgrana 2019. L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi, sia a livello bilaterale che in relazione al Governo dell'Europa. In particolare nei settori della difesa e della politica ...

Reportage dal nuovo campus cinese di Huawei - dove Nasce la tecnologia del futuro : Come immaginate una fabbrica cinese di prodotti tecnologici? Se state pensando a un complesso di edifici anonimi e squadrati, affacciati su trafficate strade inquinate, vi sbagliate di grosso. In questi giorni siamo andati in visita al più recente polo produttivo di Huawei, secondo produttore mondiale di smartphone (dati relativi al periodo luglio-settembre 2018). Quello che ci siamo trovati davanti è un mix fra un campus americano e un gradito ...

Uomini e Donne oggi - Gemma Galgani compleanno : nuovo amore? “Nasce così” : Gemma Galgani, compleanno della dama di Uomini e Donne: un giorno speciale oggi 19 gennaio è il compleanno di Gemma Galgani. Lo ha fatto sapere a tutti tramite Instagram pubblicando una foto con i suoi genitori (quando era solo una bambina) e un messaggio speciale che parla d’amore. Gemma Galgani ha 69 anni. Portati splendidamente. […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani compleanno: nuovo amore? “Nasce così” ...

Varati reddito e quota 100 - 'Nasce Nuovo welfare'. RdC per 1 - 3 milioni di famiglie - : E sull'assenza del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'incontro con i giornalisti, replica: 'La ragione e' banale. Di solito quando c'e' una conferenza stampa c'e' il presidente che coordina e ...

Varati reddito e quota 100 - “Nasce Nuovo welfare”. RdC per 1 - 3 milioni di famiglie : Il governo "mantiene le promesse", "passa dalle parole ai fatti" e fonda "un nuovo welfare state" allineando, su questo fronte, l'Italia all'Europa. E' la sintesi con cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, presentano ai giornalisti il reddito di cittadinanza e le pensioni a quota cento, le misure contenute nel decreto approvato ieri dal Cdm. "Dobbiamo ringraziare tutti, ministri ...

ENEA - Nasce il nuovo polo internazionale nel Brasimone : Firmato in data odierna, 15 gennaio, il protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana ed ENEA per la creazione del polo scientifico del Brasimone, un centro di eccellenza ...

Oro - Nasce Newmont Goldcorp ed è il nuovo numero uno del mondo : NEW YORK - L'americana Newmont Mining ha acquisito la rivale canadese Goldcorp , in un'operazione da 10 miliardi di dollari che fa nascere la più grande società mondiale nel settore dell'oro. La più ...

Nasce la Champions League del Nuoto - Federica Pellegrini entusiasta del nuovo progetto : “idea rivoluzionaria” : Federica Pellegrini ambassador della World Champions League del Nuoto: le parole della nuotatrice italiana sull’introduzione dell’importante novità Ieri a Milano, a firmare il contratto di Global Ambassador dell’International Swim League insieme ad Adam Peaty, Katinka Hosszu, Ryan Murphy e Cate Campbell c’era anche Federica Pellegrini. La nuotatrice italiana è infatti testimonial della nuova Champions League del Nuoto, ...