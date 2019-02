: Sanità, pronto soccorso sovraffollato: Nas al San Camillo di Roma - SkyTG24 : Sanità, pronto soccorso sovraffollato: Nas al San Camillo di Roma - TelevideoRai101 : Nas al San Camillo.Assessore:no rilievi - Agenpress : Roma, inviata ispezione Nas al pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo - -

Il ministro della Salute,Giulia Grillo, ha inviato i Nas al Pronto soccorso del Sandi Roma per verificare la situazione di sovraffollamento segnalata da un servizio al Tg2. "Non è accettabile che i nostri ospedali siano trasformati in bivacchi",dice la Grillo.E attacca il governatore Zingaretti:"Prima di chiedere l'uscita dal commissariamento per la Sanità del Lazio si faccia un giro negli ospedali". Dura replica dell'D'Amato: "Difendo l'eccellenza del S., mentre la ministra si affida ai social"(Di domenica 17 febbraio 2019)