Napoli | sequestrata una tonnellata di hashish nascosta sotto cipolle e arance

Tifoso interista morto - 4 supporter del Napoli interrogati. Legale : “Automobile sequestrata non coinvolta nell’incidente” : È in corso, negli uffici della Questura di Napoli , l’interrogatorio di quattro dei cinque tifosi partenopei che erano a bordo della Volvo V40 ritenuta dagli inquirenti milanesi coinvolta nell’investimento e nella successiva morte dell’ultrà del Varese gemellato con gli ultrà dell’Inter, Daniele Belardinelli, durante gli scontri che hanno preceduto Inter- Napoli il 26 dicembre. Tra le persone che erano presenti nella station wagon nera figurerebbe ...

Ultrà morto prima di Inter- Napoli - sequestrata auto a Napoli : Ha provato a negare di essere stato a Milano nel giorno di Santo Stefano, quando in via Novara, a meno di due chilometri dallo stadio Meazza, si è scatenata la guerriglia tra ultras prima ...

Tifoso ucciso - auto sequestrata a Napoli : sequestrata a Napoli un' auto che era presente il 26 dicembre in via Novara a Milano durante gli scontri tra tifosi nei quali è morto Daniele Belardinelli. Si tratta di un'Audi station wagon intestata ...

Napoli : sequestrata auto. Forse ha investito un capo ultrà negli scontri fra tifosi a Milano : Potrebbe essere la svolta per le indagini sugli scontri di Santo Stefano a Milano tra ultrà interisti e napoletani. L'auto è intestata al padre di un tifoso napoletano che per la procura di Milano ha ...

Scontri ultrà - auto sequestrata a Napoli Controlli su altre 2 vetture. Il nuovo video : L’ auto , un’Audi station wagon, era presente il 26 dicembre in via Novara, dove sono avvenuti gli Scontri tra gli ultrà . Sentiti in questura i due ultrà che hanno soccorso Belardinelli

Ansa : sequestrata auto a Napoli - da accertare coinvolgimento nell’investimento di Belardinelli : Confermate le indiscrezioni dei giornali L’ Ansa dà notizia del sequestro di un’ auto mobile a Napoli . Secondo un lancio d’agenzia, una Audi Station Wagon è stata individuata e sequestrata a Napoli . Il mezzo era presente il 26 dicembre in via Novara a Milano, dove sono avvenuti gli scontri tra ultrà interisti e napoletani che hanno causato la morte di Daniele Belardinelli , Anche altre due vetture sono state localizzate a Napoli , e ...

Tifoso morto - sequestrata auto a Napoli : 13.18 sequestrata a Napoli un'auto -pare una station wagon nera- presente il 26 dicembre in via Novara a Milano, dove sono avvenuti gli scontri tra ultrà interisti e napoletani costati la vita all' interista Daniele Belardinelli. L'auto è intestata in leasing al padre, incensurato, di un Tifoso del Napoli. Altre due macchine sono state individuate e ne è atteso il sequestro. Dagli accertamenti si dovrà capire se le vetture siano coinvolte ...