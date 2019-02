Napoli | nuovo raid delle babygang | assaltato autobus Anm a Ponticelli

Asl Napoli 1 - Verdoliva sceglie Memoli nuovo sub commissario amministrativo : Il commissario straordinario della Asl Napoli1 Centro, Ciro Verdoliva, ha nominato nel ruolo di sub commissario amministrativo Ferdinando Memoli, già direttore amministrativo dell'Asl di Avellino. La ...

Napoli-Torino - verso il nuovo record negativo di spettatori : Il Napoli si ostina a giocare al San Paolo anziché prendere in considerazione l’idea di giocare in altre città, soprattutto al Nord, e continua a essere punito da quello che si autoproclama il pubblico più caloroso del mondo. Una delle più grandi barzellette mai sentite. Il Corriere dello Sport informa che sono stati venduti circa 11mila biglietti per Napoli-Torino, in programma domani sera alle 20.30 – e che quindi, compresi gli ...

Napoli - la via ritrovata del gol : da Zurigo si apre un nuovo ciclo : Avversario debole come nelle previsioni, però i tre gol a Zurigo hanno sbloccato il Napoli, che a Firenze ne aveva falliti almeno il triplo. L'Europa League, la seconda competizione...

Convocati Zurigo-Napoli : di nuovo assente Verdi - c’è Gaetano : Fuori anche Albiol e Mario Rui Ancelotti ha diramato la lista dei Convocati per la partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League: Zurigo-Napoli in programma giovedì 14 febbraio alle ore 21 (dove vederla in tv). Mario Rui si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Non sarà del match neppure Verdi (di cui abbiamo scritto stamattina) che ieri in allenamento ha ...

Il nuovo Napoli è forte quanto quello vecchio (se solo segnasse) : Troppi errori sotto porta Non scopriamo l’acqua calda: se non segni, non vinci. E il Napoli oggi non ha vinto “per colpa” dei suoi attaccanti. Mertens si è divorato due gol nel primo tempo, a distanza ravvicinata. E poi Milik, in pieno recupero, ha incredibilmente fallito il gol in scivolata: da solo, lui e la porta, con Lafont ormai fuori causa, su ottimo assist dell’infaticabile Callejon. È questo il gol mancato che resterà nella ...

Basket femminile - Coppa Italia 2019 : il nuovo tabellone dopo la rinuncia di Napoli. Date - programma - orari e tv : Come già comunicato in precedenza dalla Lega Basket femminile, le Final Eight della Coppa Italia 2019 di Basket femminile si svolgeranno dal 1 al 3 marzo a San Martino di Lupari. Tra le otto squadre che si contenderanno il trofeo non ci sarà però Napoli, che ha abbandonato il campionato, e il suo posto è stato preso da Sesto San Giovanni. Gli accoppiamenti sono stati stabiliti sulla base della classifica di A1 al termine del girone di andata e ...

Nuovo corso per volontari ABIO Napoli - Associazione per il bambino in ospedale : Al via il 23 marzo il corso articolato in quattro appuntamenti per formare nuovi volontari ABIO che possano alternarsi negli

Napoli-Sampdoria 3-0 - al San Paolo è di nuovo Show Azzurro : un gigante Koulibaly ferma il record di Quagliarella : 1/4 Cafaro/LaPresse ...

Napoli - il PSG non ha abbandonato Allan. A giugno nuovo assalto? : Carlo Ancelotti deve far fronte a diversi problemi con il suo Napoli. A partire da alcune voci che riguardano da vicino alcuni calciatori.Neanche il tempo di mettere in archivio la sessione di calciomercato invernale che il Napoli deve continuar a far fronte a due situazioni delicate. La prima riguarda Marek Hamsik, molto tentato dalla ricca proposta del Guangzhou R&F (ha fino al 28 febbraio per decidere). La seconda, invece, è quella più ...

Di Nuovo! Caso di formiche in ospedale a Napoli : (ANSA) - Nuovo avvistamento di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Questa volta, dopo i tre casi precedenti, i piccoli insetti sono stati avvistati nel reparto di rianimazione. E il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza, parla di Caso sospetto, soprattutto dopo il ritrovamento di bustine di zucchero aperte. "Proprio oggi - commenta Forlenza - nel giorno in cui si è riunita, per concludere i propri lavori, la ...

Nel Napoli l’equilibrio tra vecchio e nuovo non regge più : La più brutta partita della stagione C’è un doppio binario per l’analisi di questo momento del Napoli. C’è l’aspetto saittella: finalmente, dopo mesi di sofferenza, ieri sera una buona parte di “tifosi” hanno potuto finalmente sfogare le loro frustrazioni e i loro rancori. Ed è giusto così, fa parte del gioco. Ma ce ne occuperemo in altro articolo. Il focus qui è centrato sul Napoli. E ieri sera il Napoli ha giocato la ...

Sea Watch - Becchi e la fine di Berlusconi : "Il suo nuovo 2011. Dopo Fini e Napolitano chi lo ha rovinato oggi" : Non è solo una questione di età: il fatto è che ormai Silvio Berlusconi è un uomo imprigionato in quella corte che gli impedisce qualsiasi contatto con il mondo esterno, se non filtrato da quella medesima corte che gli presenta una visione distorta della realtà. Quella corte che in questi giorni lo

Bimbo ucciso a Napoli - l'omicida confessa e dice : 'Avevano rotto il lettino nuovo' : Ha confessato Tony Essoubti Badre, il 24enne di Cardito , Napoli, fermato per omicidio volontario e tentativo di omicidio per aver picchiato a morte Giuseppe, il Bimbo di 7 anni figlio della compagna, ...

Coppa Italia - è di nuovo Milan-Napoli. Su Sisal Matchpoint azzurri favoriti nei 90 miuti e nel passaggio turno : A pochi giorni dalla sfida di campionato, terminata 0-0, Milan e Napoli si ritrovano l’una contro l’altra per i quarti di finale di Coppa Italia. Stavolta la gara è da dentro o fuori, chi vince stacca il pass per la semifinale contro la vincente tra Inter e Lazio. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono gli azzurri, avanti a 2,26, il successo degli uomini di Gattuso vale 3,30, stessa quota per il pareggio. La squadra di Ancelotti è ...