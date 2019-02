Napoli | 28enne incinta rischia di morire | ' Io e mia figlia salvate dai medici'

Blastingnews

(Di domenica 17 febbraio 2019) Sarebbe potuta trasformarsi in una tragedia la storia riguardante la giovane Ilaria Di Domenico, giovane madre di ventotto anni.al quarto mese di gravidanza, è stata salvata in extremis assieme alla sua bambina grazie al lavoro deidell'ospedale San Giuliano di Giugliano, in provincia di. La donna, infatti, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, dopo essere stata colpita da una grave emorragia interna che ha messo la sua vita in pericolo, è stata operata d'urgenza nel nosocomio dallo staff sanitario, che è riuscito a mettere in salvo lei e la sua piccola, Maria Benedetta. A raccontare la vicenda è la stessa Ilaria attraverso una lettera.La lettera di ringraziamento di Ilaria dopo essere stata salvata dalla morte Nella lettera la giovane ragazza ha raccontato che, nella giornata di giovedì 7 febbraio, si è ...